MaPrimeRenov' : la rénovation thermique des logements "va dans la bonne direction", selon Frédéric Utzmann, directeur du groupe Effy

Frédéric Utzmann, président et fondateur du groupe Effy, invité de franceinfo, mardi 6 octobre 2020.

C’est un serpent de mer. Ces dernières années, la rénovation thermique des logements a pris beaucoup de retard. Le logement représente pourtant un tiers des émissions de gaz à effet de serre. Le gouvernement vient de présenter un nouveau système pour encourager les Français à engager des travaux.

Deux milliards sur la table

Le dispositif baptisé MaPrimeRénov’ est doté de deux milliards d’euros sur deux ans. Sera-t-il efficace ? Il va en tout cas "dans la bonne direction", selon Frédéric Utzmann, président et fondateur du groupe Effy, spécialiste des économies d’énergie. Il en est convaincu : "Ça va simplifier les choses et les rendre beaucoup plus lisibles pour les particuliers".

Le montant des aides cumulées peut atteindre jusqu’à 90% du coût des travaux pour les ménages les plus modestes et 40% pour les ménages les plus aisés Frédéric Utzmann, président du groupe Effy sur franceinfo

La prime remplace le crédit d’impôt. Tous les ménages peuvent en bénéficier, en fonction, bien sûr, de leurs revenus, de la composition du foyer et du lieu du domicile. "Ça peut aller jusqu’à 20 000 euros, explique Frédéric Utzmann. Les subventions publiques s’ajoutent à des subventions privées - les primes économie d’énergie - qui s’ajoutent à ces 20 000 euros".