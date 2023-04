"Les grandes entreprises du secteur pétrolier et gazier doivent investir massivement dans les énergies renouvelables", selon la directrice de l'ONG Reclaim Finance

"On sait qu'on doit multiplier par 3,2 ces investissements d'ici 2030 dans la transition énergétique", ajoute lundi sur franceinfo Lucie Pinson, fondatrice et directrice de l'ONG Reclaim Finance.

Le printemps est la saison des assemblées générales, l'occasion pour l'ONG Reclaim Finance de publier un rapport pour éplucher les stratégies climat notamment des grands groupes pétroliers et gaziers. Son constat est sans appel : aucun n'a de plan qui permet de tenir l'objectif de l'accord de Paris. "Les grandes entreprises du secteur pétrolier et gazier doivent investir massivement dans les énergies renouvelables. On sait qu'on doit multiplier par 3,2 ces investissements d'ici 2030 dans la transition énergétique", explique Lucie Pinson, la fondatrice et directrice de l'ONG, lundi 17 avril sur franceinfo.

"Lorsqu'on épluche les plans de transition des grandes entreprises pétrolières et gazières au niveau européen, parmi lesquelles on va trouver TotalEnergies, mais aussi Shell, Equinox, Repsol et leurs pairs au niveau des États-Unis, on se rend compte que ces entreprises continuent de développer des nouveaux projets d'hydrocarbures, regrette Lucie Pinson, à rebours des conclusions des scientifiques, mais aussi des projections de l'Agence internationale de l'énergie pour limiter le réchauffement à 1,5 degré."

"Tout est relatif", réagit Lucie Pinson sur le plan climat présenté par TotalEnergies, avec 5 milliards de dollars d'investissements "bas carbone" en 2023. "Cette catégorie bas carbone ne comporte pas que des énergies renouvelables, elle comporte aussi du gaz, notamment à partir de production d'électricité, qui est une énergie fossile". La fondatrice de l'ONG Reclaim France rappelle que cette catégorie "bas carbone" ne va capter "que 33 % des dépenses d'investissements de la major pétrolière et gazière. Autrement dit, la majorité des dépenses aujourd'hui continue d'aller à la perpétuation d'un modèle fondé sur les énergies fossiles".