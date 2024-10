Les catalogues de Noël, "un refuge d'activités et d'échanges entre enfants et parents", explique la Fédération française des industries du jouet

À deux mois des fêtes de Noël, les enseignes commencent déjà à proposer leurs offres. Christophe Drevet, directeur général de la Fédération française des industries du jouet, présente une grande opération de communication avec les catalogues de Noël, "Top Chronoël".

franceinfo : Ce n'est pas un peu tôt pour faire sa liste au Père Noël ?

Christophe Drevet : Justement, c'est exactement le bon moment pour faire sa liste ! Cette grande opération, le "Top Chronoël", ne va durer que trois jours, du 24 au 26 octobre. L'idée, c'est de cesser de rappeler aux familles que les catalogues de jouets sont arrivés dans leurs magasins et qu'elles peuvent aller les chercher. Et pour les motiver, il y a des animations dans les points de vente, des cadeaux, dont une liste de Noël offerte pendant cinq ans. Ça se passe dans les enseignes de La Grande Récré, JouéClub, King Jouet et Carrefour.

27 fabricants de jouets et cinq enseignes physiques participent. Le catalogue papier n'est donc pas "hasbeen" ?

Non ! L'idée de cette opération, qui est vraiment une opération de filière, c'est de redonner toute sa place à ce catalogue, parce que pour les enfants, l'arrivée de ce catalogue, c'est le premier cadeau de Noël. C'est le moment où on va commencer à rêver, à travailler et à réfléchir à sa liste. Des études montrent que 70% des enfants entre 3 et 7 ans découpent, collent... Dans un environnement ultra numérique, ça reste un petit refuge d'activités et d'échanges entre les enfants et leurs parents ou grands-parents.

D'après les statistiques, le marché du jouet se porte mieux en France, après une année 2023 qui a été particulièrement difficile. En gros, les Français achètent moins de jouets, mais des jouets plus chers ?

Effectivement, les jouets achetés sont de plus forte valeur. Et le jouet, c'est d'abord un marché d'offre. Si certains produits plaisent plus aux enfants en ce début d'année, ça suffit à dynamiser le marché.

L'année dernière a marqué un recul de 5% qui s'explique d'abord par un facteur démographique : la baisse de la natalité continue depuis une quinzaine d'années. En France, il y avait 840 000 naissances en 2010, il y en a eu 680 000 en 2023. Moins d'enfants, moins de jouets. Après, la météo était inhabituelle, avec un printemps très pluvieux et un été indien merveilleux. Donc tout ça peut un peu fausser la donne. Et puis le contexte économique ne simplifie pas les choses, les familles font des arbitrages. On voit depuis le début de l'année qu'il y a un regain de confiance des familles en général parce que l'inflation s'est stabilisée, elle a même tendance à refluer sur certains produits de grande consommation.

Et le secteur du jouet en profite.

Bien entendu. Pendant deux ans, avec la crise énergétique, les familles ont dû faire des choix assez drastiques, mais on l'a toujours vu dans le jouet : la dernière chose qu'on veut préserver, c'est le bonheur de ses enfants à Noël. Donc cette année, on va se faire plaisir à nouveau, et le marché semble repartir à la hausse.

Que trouvera-t-on comme jouet au pied du sapin ? Vous n'avez pas de boule de cristal, mais vous avez quand même de grandes tendances depuis le début de l'année…

Les cartes à collectionner, ça fonctionne très très bien, notamment ceux de la marque Pokémon. Ensuite, le jeu de société est un segment extrêmement dynamique. La construction, avec des acteurs qui développent énormément de nouveautés.

+29% depuis le début de l'année.

Oui, la construction fonctionne très bien. Dans le marché du jouet, il suffit qu'il y ait quelques phénomènes pour que ça tire l'ensemble, ça redonne envie d'aller voir ce qui se passe dans les magasins, sur les catalogues, etc. Et ça bénéficie à l'ensemble de la filière. Et puis il y a un phénomène, c'est le développement du marché des "kidultes", ces joueurs de 12 à 77 ans. C'est un nouveau public qui achète du jouet, de la construction, du jeu de société, du puzzle et qui représente maintenant presque un tiers du marché du jouet.

Cette opération "Top Chronoël" vise notamment à faire venir les gens dans les magasins. Mais quelle est la part des jouets achetés en ligne aujourd'hui ?

Aujourd'hui, ça représente à peu près 30% du marché. Ce sont à la fois des grandes plateformes, des grandes marques de commerce, mais aussi des sites de commerce, des spécialistes du jouet, des hypermarchés, etc.

Peut-on faire confiance à la vente en ligne ? Votre Fédération a publié une étude montrant que, sur 100 jouets achetés sur internet auprès de vendeurs tiers, 80 ne respectent pas les normes de sécurité en vigueur dans l'Union européenne. Faut-il s'inquiéter pour nos enfants ?

Si vous achetez auprès d'un vendeur d'e-commerce, d'un magasin spécialiste du jouet ou d'un hypermarché que vous connaissez déjà, vous supprimez un grand nombre de risques. Si, en plus, vous achetez des jouets de marque, vous pouvez y aller les yeux fermés, les jouets sont sûrs. La réglementation européenne sur les jouets est la plus stricte au monde. Par contre, l'étude qu'on a diffusée il y a quelques jours montre que lorsque l'on va sur les places de marché des grandes plateformes et qu'on achète auprès de vendeurs tiers.

Comme sur Amazon ou Temu…

Ce sont des plateformes de e-commerce et elles hébergent ce qu'on appelle des "market places". Le souci vient des vendeurs qui sont hébergés sur ces places de marché et qui, eux, ne respectent pas les règles. On a prélevé une centaine de jouets sur une dizaine de plateformes, 80% des jouets étaient considérés comme dangereux. Donc le message à l'approche de Noël, c'est de ne pas gâcher cette fête. Faites très attention si vous ne connaissez pas ce vendeur, que le jouet ne vous dit rien du tout, qu'il est vendu à des prix ridiculement bas et qu'il vous arrive directement du bout du monde dans votre boîte aux lettres.