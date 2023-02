La guerre en Ukraine a fait perdre "40% de l'approvisionnement mondial de diamants", explique le PDG de Mauboussin

Le prix des diamants a subi une augmentation "de l'ordre d'une trentaine de pourcents", déclare Alain Némarq, PDG de Mauboussin, lundi 13 février sur franceinfo. La raison vient du fait, explique-t-il, que les sources d'approvisionnement se sont raréfiées "puisque la Russie a été entre guillemets boycottée. On a donc perdu 40% de l'approvisionnement mondial de diamants." Conséquence de cette situation : "Quand vous raréfiez le marché, évidemment les cours s'envolent."



Et le prix des diamants n'est pas la seule hausse subie par le joaillier français qui reconnaît également avoir subi une "augmentation des coûts de main-d'oeuvre notamment due à l'énergie". Par conséquent, les prix des bijoux vendus aux clients ont également augmenté : "Sur 18 mois, on a dû augmenter nos prix de vente d'environ 15%. Nos coûts de fabrication ont augmenté de plus de 20%."

Le prix des bijoux va continuer d'augmenter

Face à cette situation, Alain Némarq affirme être resté "compétitif" puisque "l'intégralité des acteurs du secteur sont soumis aux mêmes pressions [...] On a donc tous augmenté nos prix et je suis resté probablement l'un des plus compétitifs sur le marché et donc j'ai maintenu mes parts de marché", explique-t-il. À la question de savoir si les prix des bijoux Mauboussin vont continuer d'augmenter cette année, le PDG répond : "Je pense que oui."

Le joaillier - qui reste le seul en France à afficher les prix de ses bijoux - confie que "le mois de février dans sa globalité représente environ 12% du chiffre d'affaires annuel." Toutefois, même si la Saint-Valentin représente une part importante des ventes de la marque, d'autres moments clefs de l'année sont encore plus importants : "La fête des mères représentent environ 15% des ventes et entre le 15 novembre et le 31 décembre on fait 25% de chiffre d'affaires annuel."

"Dans nos magasins, on doit avoir environ 80% de nos ventes réalisées auprès de consommateurs français", précise-t-il. Et à l'occasion de la Saint-Valentin, il rencontre sa clientèle la plus jeune : "Il y a beaucoup d'achats spontanés de jeunes clients et clientes qui s'achètent peut-être moins un bijou au début de leur vie. Il y a toute une frange de 18-25 ans plus représentés dans cette période-là que le reste de l'année."

