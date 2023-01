"Je ne pense pas que l'Europe va entrer en récession", assure le commissaire européen à l'économie Paolo Gentiloni

La plupart des prévisions économiques sont pessimistes pour 2023 en Europe. Selon la Banque mondiale, la croissance sera nulle dans la zone euro cette année. Le commissaire à l'économie, Paulo Gentiloni, est plus optimiste. "C'est vrai que nous sommes toujours dans une situation très incertaine et avec des dangers évidents. Mais en même temps la situation est moins négative qu'il y a quelques mois."

La guerre en Ukraine et les tensions géopolitiques auront un impact concède le commissaire européen, mais l'Union européenne a échappé au pire. "C'est sûr que la guerre en Ukraine et les tensions géopolitiques pèsent beaucoup, reconnaît depuis le forum économique de Davos sur franceinfo mercredi 18 janvier; Paulo Gentiloni. Mais on attendait un risque de black-out de l'énergie cet hiver, des faillites d'entreprises, des problèmes dans le marché du travail. La réalité est que les prix de l'énergie ont baissé. Ceux du gaz sont aujourd'hui sous leur niveau d'avant la guerre. L'inflation a probablement atteint son pic à la fin de l'année dernière et va commencer à refluer dans la deuxième moitié de 2023. Aujourd'hui, le marché du travail se maintient."

Il ne croit pas à la #recession en Europe en 2023. Le commissaire européen à l'économie @PaoloGentiloni est l'invité éco de @franceinfo à 17h50 depuis le @wef de #Davos pic.twitter.com/24aQWr0L7B — Isabelle Raymond (@isaraymond) January 18, 2023

Le commissaire européen à l'économie pointe du doigt un autre risque, qu'évoquent énormément les leaders politiques du vieux continent réunis à Davos pour le Forum économique mondial : le risque de transfert d'activités industrielles vers les États-Unis. Les Américains ont récemment mis en place "Inflation Reduction Act" qui prévoit des subventions massives aux entreprises qui s'installent sur leur sol. "C'est un risque réel, concède Paolo Gentiloni. Un risque lié à une situation qui ne va pas se corriger demain, lié à la différence des prix de l'énergie." "Nous n'allons pas entrer en guerre commerciale avec les États-Unis" rassure le commissaire européen à l'économie. "Mais nous devons trouver une solution."