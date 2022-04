Hôpital : "Il nous manque 8% d’infirmières", alerte Martin Hirsch, directeur général de l’AP-HP

Dans les hôpitaux, le manque de soignants devient un problème aigu. Dans plusieurs régions, des établissements ont déclenché le "plan blanc". En Ile-de-France, la situation est moins tendue, mais elle est sérieuse, alerte le directeur général de l’AP-HP, Martin Hirsch, invité éco de franceinfo : "Il nous manque 8% d’infirmières".

"Pendant le Covid, tout le monde a donné le meilleur de lui-même, et on a sauvé des vies", rappelle-t-il, mais, "depuis l’été 2021, il y a une sorte de désaffection, de ras-le-bol, de difficulté". Le manque de personnel crée de gros problèmes d’organisation : "On est perpétuellement sur la brèche. On ne tourne pas comme on devrait tourner".

D’habitude, on a à peu près 4% ou 5% de nos lits qui ne sont pas ouverts, parce qu’il y a un problème ponctuel ou parce qu’on désinfecte. Depuis six mois, ça oscille entre 14% et 16%. Martin Hirsch, directeur général de l'AP-HP sur franceinfo

Comment redonner de la valeur à ces métiers, au-delà des augmentations annoncées lors du Ségur de la santé ? "Visiblement, ça n’est pas suffisant", répond le directeur général de l’AP-HP, pour qui le problème est plus large. "Le modèle sur lequel on a construit l’hôpital (…) n’est plus adapté aujourd’hui : quand les infirmières, sortant d’école, préfèrent l’interim, en choisissant les jours où elles travaillent, plutôt que de prendre un emploi stable, c’est qu’il y a un problème", estime-t-il. Il le résume autrement : "C’est comme s’il y avait l’uberisation au milieu du statut de la fonction publique du XXème siècle".