Guerre en Ukraine : dans le cyberespace, "c’est la guerre en permanence", selon Elena Poincet, cofondatrice de Tehtris

Depuis le début de l’invasion russe en Ukraine, les autorités alertent sur les risques de cyberattaques. Invitée éco de franceinfo mercredi 9 mars, Eléna Poincet, cofondatrice de Tehtris, société spécialisée dans la cybersecurité, ne voit pas les attaques augmenter pour l’instant mais elle met en garde : dans le cyberespace, "c’est la guerre en permanence".

Selon l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (Anssi), entre 2020 et 2021 - avant même la guerre en Ukraine donc - le nombre d’intrusions informatiques a augmenté de 37%. Face à ces attaques, nos protections sont insuffisantes, estime la dirigeante. "Les systèmes d’exploitation sont des passoires numériques. Les pirates peuvent s’installer à l’intérieur des ordinateurs pour faire de la malveillance, de la cybercriminalité, chiffrer tous les disques d’un ordinateur, se propager sur un parc entier."

Une neutralisation "automatique"

Selon Elena Poincet, "les antivirus ne sont plus utiles", car ils sont inadaptés à la menace. "Il y a à peu près 300 000 nouveaux virus tous les jours sur Internet". C’est pourquoi l’ancienne militaire, qui passé près de quinze ans au service action de la Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE), a créé Tehtris avec le "hacker éthique" Laurent Oudot. Ensemble, ils ont mis au point de nouveaux outils de détection et de lutte contre les attaques. Tehtris emploie aujourd’hui 230 personnes et se développe en Europe, pour devenir leader de sa spécialité.

"Nous, on neutralise les virus sans action humaine. Vous avez un missile qui arrive. Nous, on est l’antimissile. On le fait exploser avant qu’il arrive dans l’ordinateur." Elena Poincet à franceinfo

La dirigeante insiste : "Avec la cyberguerre qui peut arriver, on ne peut pas faire que de la détection. Il faut faire détection et neutralisation automatique. Sinon, on va mourir."