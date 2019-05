France Telecom : la psychiatre Marie-France Hirigoyen attend le procès d'un "management cynique"

Marie-France Hirigoyen, psychiatre et psychanaliste, le 3 mai 2019 sur franceinfo. (FRANCEINFO / RADIOFRANCE)

Une entreprise peut-elle être condamnée pour harcèlement moral ? Lundi 6 mai, à Paris, un procès majeur va s’ouvrir. Le groupe Orange, l’ancien France Telecom, comparaît devant le tribunal correctionnel, comme sept dirigeants de l’entreprise.

Au milieu des années 2000, France Telecom a engagé une restructuration violente. Son projet : supprimer 22 000 postes, et pousser environ 10 000 salariés à changer de métier. Beaucoup n’ont pas supporté la méthode. Entre 2008 et 2009, 35 salariés se sont donnés la mort.

Un procès "symbolique"

La psychiatre et psychanalyste Marie-France Hirigoyen attend beaucoup de ces deux mois d’audience. Spécialiste du harcèlement moral au travail, elle y voit d’abord "un procès symbolique" : "Ce ne sont pas simplement des individus que l’on va juger, explique-t-elle, mais aussi des méthodes de management". Elle rappelle le contexte : "Dans ce plan de restructuration, il paraissait normal d’employer la manière forte (…) Les personnes dont le métier paraissait inutile étaient changées de métier sans qu’on leur demande leur accord. Ou on les envoyait à 100 km de là, loin de leur maison et de leur famille. On leur mettait une pression pour qu’elles partent… J’ai reçu un ingénieur qui a été oublié, au sens propre du terme au moment d’un déménagement, sur un plateau, sans téléphone, sans ordinateur, sans savoir ce qu’on allait faire de lui…"

La psychiatre insiste : "Ce qu’on vise là, c’est le management cynique qu’il y avait à l’époque (…) Didier Lombard, le patron de France Telecom, avait déclaré : ‘Je les ferai partir, que ce soit par la porte ou par la fenêtre’."

Il y a des protections, des lois. Mais la dégradation des conditions de travail va plus vite que les lois. C’est assez inquiétant La psychiatre Marie-France Hirigoyen sur franceinfo

Qu’est-ce qui a changé, dans les entreprises, depuis cette affaire ? "Le changement avait commencé avec la loi sur le harcèlement moral en 2002, explique Marie-France Hirigoyen. Actuellement, ce que je vois, c’est plutôt une dégradation des conditions de travail, amenant une souffrance psychique de plus en plus importante. La pression sur les salariés et sur les agents publics augmente. C’est du ‘toujours plus de performance’. Au fond, le management s’est déshumanisé."

