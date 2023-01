"En réunissant Eurostar et Thalys, on connecte 245 millions de voyageurs", précise Gwendoline Cazenave, directrice générale du groupe Eurostar

Thalys va s'effacer cet automne au profit d'Eurostar. Pour Gwendoline Cazenave, directrice générale du groupe, réunir les deux marques doit permettre de créer "l'épine dorsale du voyage durable en Europe."

Le groupe Eurostar rassemble depuis 2022 d'un côté l'Eurostar avec le fameux train sous la Manche qui relie le Royaume-Uni au continent via des liaisons vers Paris, Bruxelles, Amsterdam, et de l'autre le Thalys qui relie Paris à Bruxelles, Amsterdam et Cologne. À l'automne prochain, la marque Thalys va disparaître au profit d'une seule marque Eurostar, avec un nouveau logo. "Nous avons révélé la nouvelle marque mardi, détaille Gwendoline Cazenave directrice générale du groupe Eurostar, invitée éco de franceinfo mercredi 25 janvier. Suivra une nouvelle application à la rentrée et un nouveau programme de fidélité pour les clients."

"En réunissant les deux marques, on créé l'épine dorsale du voyage durable en Europe, poursuit la directrice générale d'Eurostar. On connecte 245 millions d'européens à travers cinq pays : la France, la Belgique, les Pays-Bas, la Grande-Bretagne et l'Allemagne. Et c'est un immense projet de croissance car en 2022, nous avons eu 15 millions de voyageurs et on projette en 2030 d'en avoir 30 millions,"

Augmenter les capacités

Il y a aura donc désormais un programme de fidélité commun pour les voyageurs de la nouvelle marque Eurostar. Et pour l'entreprise également des économies d'échelle. "Avec des coûts de communication peut-être moins importants mais une capacité à accéder à un marché beaucoup plus grand, la fusion de notre parc de 51 rames, la fusion de nos systèmes d'information, détaille Gwendoline Cazenave. Une seule application c'est aussi des économies de système d'information. L'objectif est bien de créer une seule marque avec une grande visibilité et d'augmenter nos capacités à la fois de développement commercial et opérationnel."

Retrouvez l'intégralité de cette interview :