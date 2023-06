Emmanuel Metais (Edhec) : "La génération d'aujourd'hui veut changer le monde, à nous de les préparer à cela"

Emmanuel Metais, directeur général de l'Edhec, est l'invité éco de franceinfo, vendredi.

Emmanuel Metais, directeur général de l'Edhec, est l'invité éco de franceinfo, vendredi 16 juin. Il explique en quoi son école de commerce, la quatrième française selon les classements, peut jouer un rôle dans la crise climatique, avec ses élèves. Et notamment au travers de la finance "durable".

franceinfo : Vous cherchez à vous positionner comme une référence en matière de finance durable. Pourquoi ? C'est à la mode ?

Emmanuel Metais : C'est plus qu'à la mode. La finance à l'Edhec, ça a démarré il y a 20 ans. On est devenu une marque mondiale en gestion d'actifs. Et effectivement, aujourd'hui, on voit bien les grandes transformations du monde auquel nous sommes confrontés. Et la raison d'être de l'Edhec, c'est de former des futurs dirigeants qui vont précisément s'emparer des grandes transitions, des grandes transformations du monde

C'est quoi, la finance durable?

La finance, c'est des milliers de milliards de dollars qui sont investis tout autour du monde. Et ce qu'on veut c'est que ces milliers de milliards de dollars soit orientés de manière à lutter contre le changement climatique. A l'Edhec, c'est un centre de recherche : 20 millions d'euros qu'on va dépenser sur les cinq prochaines années pour avoir des chercheurs sur nos campus de Nice, de Londres et de Singapour, qui vont essayer de bien comprendre d'une part, l'influence du changement climatique sur la finance et, d'autre part, comment la finance peut avoir un impact positif sur le changement.

Vous dites que c'est important pour la planète. C'est important pour vos élèves ?

La chance qu'on a, c'est que nos élèves aujourd'hui veulent changer le monde et surtout, ils ont confiance dans l'entreprise pour changer le monde. Par contre, ils sont conscients qu'il faut changer l'entreprise. Certains vont se lancer dans des carrières traditionnelles pour changer le monde, d'autres vont créer des entreprises, d'autres vont travailler dans des ONG. Mais la chance qu'on a, c'est qu'ils sont prêts.

Mais quand on travaille dans la finance, quand on veut devenir trader, c'est qu'on veut gagner de l'argent.

C'est en train d'évoluer. Bien sûr, ils veulent gagner de l'argent et ce n'est pas incompatible avec le fait de défendre des grandes causes.

Vous avez l'impression que les étudiants ont changé depuis dix ou vingt ans?

Absolument. Chaque génération à ses côtés très positifs mais la génération d'aujourd'hui a ceci de particulier que vraiment, elle veut changer le monde. Et effectivement, nous, il faut qu'on les prépare à cela.