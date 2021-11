Covid-19 : les centres commerciaux "sont prêts" à accueillir des lieux de vaccination, selon le représentant du secteur

Plus de 800 centres commerciaux pourraient contribuer à la nouvelle campagne de vaccination contre le Covid-19, a affirmé jeudi sur franceinfo Gontran Thüring, le représentant du secteur.

Injecter à 19 millions de personnes une dose de rappel du vaccin contre le Covid-19 dans les prochaines semaines : c’est l’objectif du gouvernement pour lutter contre cinquième vague de la pandémie. Invité de franceinfo, Gontran Thüring, délégué général du Conseil national des centres commerciaux, annonce qu'ils sont prêts à accueillir massivement des lieux de vaccination.

Le dirigeant répond à l’appel du ministre de la Santé, Olivier Veran, qui veut multiplier les lieux de ce type : "Depuis le début de la crise, les centres commerciaux ont accueilli des centaines de plateformes de dépistage et de vaccination. Aujourd’hui, l’ensemble de nos adhérents sont prêts, en collaboration avec les agences régionales de santé, à accueillir de nouveau ces plateformes", explique Grontran Thüring.

"Il y a à peu près 830 centres commerciaux en France. Ils sont tous en mesure de mettre des espaces à disposition." Gontran Thüring, délégué général du Conseil national des centres commerciaux sur franceinfo

Le gouvernement appelle au renforcement des mesures sanitaires mais "pas de nouvelles mesures contraignantes concernant les centres commerciaux", plaide Gontran Thüring, selon qui les centres "ont toujours respecté les mesures barrières, comme le port du masque ou la mise à disposition de gel hydroalcoolique (...) Nos compatriotes peuvent venir en toute sécurité dans les centres commerciaux", assure-t-il.

Une fréquentation en baisse par rapport à 2019

Cette nouvelle vague épidémique survient à un moment important pour les commerçants : les promotions du Black Friday et les fêtes de fin d’année. Gontran Thüring note que, pour l’instant, "les clients sont là" et sont largement revenus, même si la fréquentation est sans commune mesure avec ce qu’elle était. "On est encore à -25% ou -30% par rapport à 2019, qui était une très bonne année", souligne-t-il.

Le représentant du secteur note encore que le télétravail "a favorisé les lieux de proximité, les petits centres commerciaux". En revanche, les "grandes centres commerciaux, proches de zones tertiaires importantes, ont plus souffert de ce développement du télétravail".