Covid-19 : le premier vaccin français sera disponible "probablement en mai", annonce Franck Grimaud, directeur général du laboratoire Valneva

Le premier vaccin français contre le coronavirus sera bientôt disponible. Invité éco de franceinfo, Franck Grimaud, le directeur général du laboratoire Valneva, annonce que son sérum sera livré "probablement en mai", si la biotech obtient les dernières autorisations règlementaires. Ce vaccin est actuellement "en phase finale" pour obtenir son autorisation de mise sur le marché. "On espère pouvoir avoir l'enregistrement final de l'Agence européenne du médicament fin avril", précise Franck Grimaud.

En cas de feu vert, le produit de Valneva serait donc le premier vaccin français contre le virus sur le marché. Un vaccin sans ARN messager, à "technologie de virus inactivé", qui pourrait "participer à la première vaccination des personnes" qui n'ont pas reçu de dose, poursuit Franck Grimaud, "mais l'enjeu immédiatement derrière, ce sont les rappels qui vont probablement devenir annuels, un peu comme la grippe".

Rivaliser avec Pfizer et Moderna

Au mois de décembre, une étude britannique soulignait la moindre efficacité de Valneva, en dose de rappel, par rapport à ses concurrents. Mais selon le directeur général du laboratoire, cette étude ne rendait pas compte des conditions réelles. "On pense tout à fait démontrer qu’un vaccin inactivé peut servir comme très bon rappel", insiste-t-il. Le dirigeant estime également que son sérum peut rivaliser avec ses grands concurrents Pfizer et Moderna.

Les commandes se multiplient pour le laboratoire français : "On a sécurisé 60 millions de doses avec les États membres de l’Union européenne, une vingtaine d’États, dont 24 millions de doses fermes. On a signé avec Bahreïn également. On a d’autres négociations en cours, au Moyen-Orient, en Asie du sud-est, en Amérique latine. On espère, d’ici la fin de l’année, signer de nouveaux accords".