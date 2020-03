Coronavirus Covid-19 : les pharmaciens espèrent pouvoir fabriquer bientôt des gels hydroalcooliques

Carine Wolf-Thal, invitée de franceinfo jeudi 5 mars 2020. (FRANCEINFO / RADIOFRANCE)

Comment trouver du gel hydroalcoolique pour se nettoyer les mains ? Depuis quelques jours, les pharmacies sont dévalisées, en pleine épidémie de coronavirus Covid-19. On n’en trouve "quasiment plus", constate jeudi 5 mars sur franceinfo Carine Wolf-Thal, la présidente de l’Ordre national des pharmaciens. Mais pour rappeler aussitôt, que "l’eau et le savon, ça fonctionne très bien !".

Les pharmaciens ont demandé au gouvernement le droit de fabriquer eux-mêmes ces gels, dans leurs officines. Selon Carine Wolf-Thal, c’est bien engagé : "L’arrêté est en cours de préparation. J’espère qu’il aboutira très prochainement pour que, en toute sécurité, les pharmaciens puissent fabriquer ces gels hydroalcooliques et les fournir à la population."

En attendant, le gouvernement a encadré les prix des gels produits par les industriels : 2 euros les 50 Ml et 3 euros les 100 Ml. "Je suis ravie de cette mesure", réagit la représentante de la profession. Selon elle, "ça va limiter les envolées que l’on constate, et pas que dans les pharmacies – également dans tous les circuits de distribution".

On parle de santé publique, et c’est bien ça, la priorité. L’idée n’est pas de faire du profit sur ces gels hydroalcooliques. Carine Wolf-Thal à franceinfo

Depuis quelques heures, les masques de protection sont réquisitionnés. "Chaque officine de France a reçu un stock de masques à destination des professionnels de santé libéraux", explique Carine Wolf-Thal. Mais y en aura-t-il pour tous ces professionnels ? "Probablement pas", surtout que les "les pharmaciens doivent aussi honorer les prescriptions de masques pour les personnes à risque". Mais la présidente de l’Ordre des pharmaciens annonce qu’elle "attend dans les heures qui viennent l’annonce d’un nouveau déstockage du stock de l’Etat qui pourra continuer à alimenter les professionnels de santé et les patients qui en ont besoin."

A qui ces masques chirurgicaux sont-ils utiles ? Aux malades. Ce type de masque chirurgical "ne protège pas une personne saine", rappelle-t-elle.

"L'anxiété" palpable dans les pharmacies

Carine Wolf-Thal constate une certaine tension dans les pharmacies, lorsqu’il faut répondre aux nombreuses questions des clients et des patients : "Les pharmaciens rassurent la population, passent les messages de santé publique et répondent à l’anxiété". Elle confesse que "c’est très, très difficile".

Elle tient pourtant à rappeler que "dans 80% des cas ce virus est bénin, et que les 20% de cas les plus graves sont pris en charge à l’hôpital."