Coronavirus : Laurence Boone (OCDE) attend des mesures budgétaires "très rapides"

Laurence Boone, cheffe économiste de l'OCDE. (FRANCEINFO / RADIOFRANCE)

A la bourse, la débâcle est historique. Ce jeudi, la pandémie de coronavirus a fait chavirer les marchés. A Paris, le CAC 40 a connu la plus forte chute de son histoire : -12,28%. Les autres places financières s’effondrent également.

Le rôle de l’Etat

Invitée éco de franceinfo jeudi 12 mars, Laurence Boone, cheffe économiste de l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques) estime que ce choc, violent, est « temporaire », qu’il va durer « un mois, deux mois » et qu’il est possible de soutenir l’économie.

Comment ? La BCE (Banque Centrale Européenne) a annoncé des mesures de soutiens aux PME, via les banques. Mais son intervention n’a pas enrayé la chute des marchés. Logique, selon Laurence Boone : "La banque centrale européenne ne peut rien faire toute seule. Elle a vraiment besoin du soutien budgétaire des Etats".

Trois actions efficaces

Pour l’économiste, certaines mesures sont particulièrement efficaces. Il faut d’abord soutenir "le secteur de la santé, et son personnel, avec aussi l’approvisionnement de masques, de tests, etc.". Ensuite, il faut empêcher que les entreprises « mettent la clé sous la porte ». Laurence Boone préconise de "repousser les paiements d’impôts, d’en diminuer certains, tout comme les cotisations sociales", pour que les entreprises "n’aient pas de problèmes de trésorerie et qu’elles puissent continuer de vivre". Enfin, il faut des mesures "pour les personnes, en activité réduite lorsqu’il y a moins de travail". Selon l’économiste, "une mesure marche très bien, c’est le chômage partiel".

Laisser filer les déficits

Faut-il alors oublier les règles budgétaires, et dépenser sans compter ? "Pendant cette période, et de façon temporaire, je pense qu’il faut tout mettre en œuvre pour éviter un choc économique trop important", répond Laurence Boone. "Je ne dis pas qu’il faut jeter l’argent par les fenêtres. Je dis qu’il faut prendre des mesures ciblées, temporaires et très rapides".