Bien vieillir : "On est devant un choc démographique absolument majeur" pour Bruno Angles, directeur général d'AG2R-la Mondiale

Ces dernières années, cinq fois plus de personnes ont franchi le cap des 75 ans, selon le directeur général d'AG2R-la Mondiale mercredi sur franceinfo. Il ajoute que pour faire face à ce défi démographique, il faut anticiper.

"On est devant un choc démographique absolument majeur, rappelle Bruno Angles, directeur général de l'AG2R-la Mondiale, mercredi 19 avril sur franceinfo. Il y a peu, on avait 50 000 personnes qui franchissaient chaque année le cap des 75 ans. Aujourd'hui c'est 250 000 par an."

Selon le directeur général de l'AG2R-la Mondiale, il faut développer une palette de solutions. Et surtout anticiper, notamment en se constituant une épagne dès à présent : "On a tendance à ne pas penser au plan épargne retraite quand on est jeune, et pourtant c'est à ce moment-là qu'il faut commencer à épargner. Notamment, pour être maintenu à domicile, assure Bruno Angles. Les travaux de maintien à domicile sont de l'ordre de 10 000 euros. C'est à la fois peu et beaucoup."

Ce débat sur le bien veillir est tabou en France et il faut l'avoir selon le patron du groupe paritaire et mutualiste. "C'est notre responsabilité sociétale de porter ce débat du bien vieillir, qui est très insuffisant sur la place publique", considère le directeur général de l'AG2R-la Mondiale.