Bernard Spitz, président de la commission Europe du Medef : "L’Europe doit retrouver un projet !"

Après les élections européennes du dimanche 26 mai, l’Europe va-t-elle changer de politique ? Invité de "L’Interview éco" lundi, Bernard Spitz, président de la commission Europe du Medef, affirme que "l’Europe doit changer, peut et doit faire mieux".

Auteur de Merci l’Europe ! Riposte aux sept mensonges populistes (Grasset), il plaide pour un "socle social européen" et pour une action plus forte en matière écologique. Selon lui, les entreprises y sont engagées : "Les accords sur le climat le montrent. On a aujourd’hui, de la finance à l’industrie, une prise en compte tout à fait sérieuse de ces sujets qui sont massifs en terme d’investissement pour les entreprises".

Selon lui, "l’Europe est devenue une immense administration. C’est très utile. Mais on n’est pas amoureux d’une administration (…) Il faut être capable de porter un projet. Et ça, c’est le rôle de la politique".

Donner "un nouveau rebond à l’Europe"

En 2017, Bernard Spitz a soutenu Emmanuel Macron. Est-ce toujours le cas ? Il compte sur la "dynamique" créée par l’élection de dimanche : "Ce qu’on a connu en France, on le retrouve au niveau du Parlement. Le parti central libéral auquel appartient Emmanuel Macron aura certainement un rôle important à jouer (…) Il va falloir trouver de nouvelles formes d’alliances."

Pour le dirigeant, si le Rassemblement national est arrivé en tête lors de l’élection en France, sa victoire "n’est pas un triomphe" . "Pour un gouvernement qui a été à ce point attaqué, le résultat est tout à fait satisfaisant (…) Maintenant, il faut reprendre l’initiative en France et en Europe", estime-t-il.