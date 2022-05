Alimentation : "L'inflation est inévitable", selon Cécile Beliot, directrice générale de Bel

Face à l'inflation qui s'accentue, la nouvelle directrice générale de Bel le dit sans détour : "On va forcément vendre nos fromages plus cher". Invitée éco de franceinfo, mardi 17 mai, Cécile Béliot souligne que "tout augmente" : "On fait face à une crise sans précédent."

"La Vache qui rit, donne-t-elle en exemple, c'est quatre ingrédients : du beurre (+70%), du fromage que je fonds (+50%), du lait dont le prix augmente de 10% et des minéraux de lait… Vous voyez, sur un produit aussi simple que La Vache qui rit, à quel point l'inflation est quelque chose d'inévitable, donc la hausse des prix."

L'enjeu, c'est de maintenir l'ensemble de la chaîne (...) Quelle est la valeur de l'alimentation ? Cécile Beliot, directrice générale du groupe Bel sur franceinfo

La dirigeante explique que depuis cinq ans, son groupe achète, auprès des éleveurs, le lait à un prix plus élevé que le prix du marché, pour "à la fois aider les fermiers à supporter les coûts de production et à financer une transformation" vers une agriculture plus durable : "On est à 371 euros les mille litres (…) En permanence, on est en discussion avec nos éleveurs."

Après l'interview, le groupe Bel a précisé à franceinfo que le prix d'achat minimum moyen serait finalement, cette année, "de 413 euros pour mille litres, afin de suivre la hausse des coûts pour les éleveurs."