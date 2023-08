L'info de l'Histoire : en 1975, la mort du réalisateur et écrivain italien Pier Paolo Pasolini

L'actualité remise en perspective chaque samedi, grâce à l'historien Fabrice d'Almeida.

Au milieu des années 70, l'écrivain et réalisateur italien Pier Paolo Pasolini est connu dans le monde entier. Volontiers provocateur, ses écrits et ses films sentent le soufre et déchaînent régulièrement la polémique. Homosexuel déclaré, Pasolini n'hésite pas à provoquer l'Italie conservatrice et patriarcale de ces années-là.

Quand son corps sans vie est retrouvé le 2 novembre 1975 sur la plage d'Ostie, près de Rome, la piste d'un rendez-vous galant qui aurait mal tourné avec un jeune homme est tout de suite évoquée, mais sa mort pourrait être liée à d'autres milieux et enjeux.