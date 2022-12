"L'info de l'Histoire" : 1960, les premiers vœux télévisés

On vous l’a dit cent fois : c’est le général De Gaulle qui a été le premier président de la République à présenter ses vœux aux français en 1960. Le 31 décembre, sur la seule chaîne de télévision qui existait à l’époque, en noir et blanc.

Depuis tous les présidents l’ont imité. Chacun y a ajouté sa pointe de style : assis, debout, devant la fenêtre, la bibliothèque ou la cheminée. Le président Giscard d’Estaing les a même présentés avec son épouse Anémone. En fait les vœux sont une ancienne tradition qui remonte à la monarchie. Les différents ordres et autorités présentaient leurs vœux au souverain qui les leur rendait. Les présidents de la République ont repris le flambeau dès la IIIe République et organisé les vœux du corps diplomatique comme un des moments les plus protocolaires de la vie publique.

Et ils ont eu aussi l’idée de s’adresser à l’ensemble des citoyens par des moyens modernes avant De Gaulle. Déjà en 1949, le président Vincent Auriol leur adressait ses bons vœux dans les actualités filmées. Puis René Coty.

Une idée derrière la tête

De Gaulle s’y met, mais avec une arrière-pensée. En fait, le but des vœux de 1960 était d’appeler les Français à se rendre nombreux à un référendum pour lequel on craignait l’abstention. C’était le référendum sur l’autodétermination de l’Algérie. En gros, il s’agissait de savoir si ce peuple pouvait marcher pacifiquement vers l’indépendance ou si ce territoire devait rester français. De Gaulle a été suffisamment convaincant pour que 76% des Français se rendent aux urnes et lui accordent un oui massif de 75%. Le général avait bien manœuvré et compris l’efficacité de ce message délivré dans les familles par le petit écran. Ses successeurs allaient tous reprendre le procédé.