L'histoire à la carte. Un repas de Noël pas cher

Coluche dans l'un des tout premiers Restos du Coeur en 1985. (France Culture / Getty)

Tout le monde n'a pas la chance de pouvoir s'offrir du foie gras ou des huîtres à Noël. D'ailleurs pourquoi faudrait-il des produits dits de luxe pour faire la fête ?

Un menu pour 10 pour environ trois euros par personne

Le partage, c'est avant tout être ensemble, s'apprécier, discuter, vivre un moment de convivialité autour d'un plat, le moins onéreux soit-il. Les Restos du Cœur le savent bien, eux qui offrent durant tout l'hiver de quoi manger aux plus démunis.

Avec Thierry Marx, qui collabore souvent avec l'association de Coluche, nous avons voulu proposer en cette période festive un menu pas cher pour dix, autour de 3 euros par personne.

Entrée

Couper 1,5 kg de courges butternut en deux. Enduire avec de l'huile d'arachide à l'aide d'un pinceau de cuisine. Cuire au four pendant 1 heure à 175°C. Laisser refroidir. Retirer la chair à l'intérieur et peler la peau. Couper la chaire en gros cubes. Couper des poireaux pour garder 130 g de la partie blanche, les émincer et le passer sous l'eau du robinet.

Éplucher 70 g de carottes et les émincer. Éplucher 80 g d'échalotes, 80 g d'oignons, 6 gousses d'ail et tout émincer grossièrement. Faire revenir les carottes, les poireaux, les poignons et les échalotes dans une grande casserole avec un fond d'huile d'arachide. Ajouter l'ail et les courges, saler poivrer, et laisser cuire encore pendant 3 minutes. Ajouter 2 cuillères à soupe de miel et laisser cuire encore 2 minutes.

Verser 1,3 litre de bouillon de légumes et ajouter un bouquet garni. Ajouter une noix de muscade. Porter à ébullition, puis laisser cuire à frémissement pendant 20 à 30 minutes. Retirer le bouquet garni. Servir chaud.

Plat

Blanchir 10 suprêmes de volaille dans une casserole d'eau bouillante, puis les réserver. Faire cuire à l'eau 10 pommes de terre, puis les éplucher et les couper en petits morceaux. Laver et nettoyer 1 kilo de champignons de Paris, les couper en fines lamelles.

Dans une grande poêle, mettre 70 g de beurre, faire frire les champignons, ajouter les pommes de terre coupées pour les dorer, ajouter les suprêmes de volailles et les laisser cuire. Saler et poivrer. À la fin, ajouter 2 cuillères à soupe de crème fraîche (ou un yaourt). Servir à l'assiette.

Dessert

Éplucher 10 pommes, les découper en quartiers. Faire fondre 100 g de sucre à feu doux dans un récipient, ajouter 100 g de beurre. A l'obtention du caramel, ajouter les pommes et laisser cuire 7 à 10 minutes. On peut les servir seules, ou les les étaler sur une génoise tiédie que l'on roule et que l'on coupe en tranches épaisses pour servir (pour faire la génoise, mélanger 4 jaunes d'œufs à 100 g de sucre et 4 blancs d'œufs montés en neige, ajouter 50 g de farine et 50 g de maïzena, étaler sur une plaque et mettre au four 7 à 8 minutes à 160°C).