L'histoire à la carte. L’œuf de Marans a la couleur du chocolat

Une exposition de poules de Marans et de Dorking en Angleterre. (LEON NEAL / GETTY IMAGES EUROPE)

Marans est une localité de Charente-Maritime, près du Marais Poitevin ; elle a donné son nom à une race de poules croisées entre des gallinacés de la région et des coqs guerriers anglais importés par des marins en escale dans ce port. L’œuf de Marans est un peu plus gros que la normale, sa coquille est ferme, et il a une couleur proche du chocolat.

Pour la cuisine, l’œuf de Marans s’utilise exactement comme tous les autres

Néanmoins, sa richesse en protéines et en vitamines, et son faible taux de cholestérol, en font un très bon produit pour la santé.

Pour L’histoire à la Carte, Thierry Marx vous propose une recette d’œufs au plat.

La recette des œufs au plat

Ingrédients (trois personnes)



9 œufs de Marans, 10 g de truffes, 35 g de beurre, sel, poivre.

Préparation

Graisser légèrement la poêle avec la moitié du beurre, y casser les œufs, mettre à feu moyen. Après cinq minutes de cuisson, prendre le reste du beurre et le faire fondre sur les bords de la poêle, tout autour des œufs. Laisser fondre et attendre que le beurre glisse par gravitation sous les œufs et forme une petite frise croustillante. Servir chaud et découper quelques lamelles de truffes sur chaque assiette.