L'histoire à la carte. Les Chartreux distillent depuis 400 ans

Monastère de la Grande Chartreuse (BERNARD THOMASSON / RADIO FRANCE)

Au départ, il y a un massif. La Chartreuse, au pied des Alpes avec ses grandes falaises de calcaire, ses sombres forêts sauvages, et ses innombrables plantes endémiques. Puis vient un homme, frère Bruno, érudit de l’église qui refuse les honneurs du Vatican et choisit, en l’an mille et quelque, de venir vivre là une contemplation austère.

Nait alors l’un des ordres les plus rigoureux de l’église : les Chartreux. À son apogée, plantes et hommes se rencontrent par un hasard de l’histoire qui donnera naissance à une liqueur, aujourd’hui mondialement réputée, la chartreuse.

La chartreuse, bouteilles anciennes. (RF/BERNARD THOMASSON)

Le hasard en question se nomme François-Annibal d’Estrées. En 1605, ce militaire diplomate et futur maréchal de France, remet un mystérieux manuscrit aux moines de Vauvert, territoire hostile aux portes de Paris que Saint-Louis avait demandé aux Chartreux de pacifier. L e texte contient la recette d’un élixir de longue vie, pour lequel 130 herbes du monde entier sont indispensables.

Dom Benoit dans la nouvelle distillerie. (CHARTREUSE/STEPHANE COUCHET)

Aujourd'hui encore le secret des plantes et de leur préparation demeure, en un savant mélange entre distillation, macération et extraction. Seuls deux moines chartreux – frère Jean-Jacques et Dom Benoit – le connaissent et gardent la main sur tout le processus de fabrication. Fin août, la distillerie a déménagé sur un terrain histoirique de l'ordre, au pied du massif, devenant un outil moderne fait pour durer encore au moins 200 ans.

Elixir de santé. (CHARTREUSE)

Thierry Marx vous donne une recette de biscuit-sabayon à la chartreuse : un sabayon avec des oeufs, on assemble les deux biscuits façon tiramisu.