L'histoire à la carte. Le foie gras des Landes, idéal pour les fêtes

Des bocaux de foie gras sont présentés lors du salon de l'agriculture, le 26 février 2015, à Paris. (LOIC VENANCE / AFP)

C’est un produit parfait pour les fêtes de fin d’année, mais pas seulement. Le foie gras est à l’honneur en ce moment, et en particulier celui des Landes. Ce département fournit un quart de la production française.

Chacun peut faire ses terrines, ce n’est pas si compliqué. On peut l’acheter déjà préparé (en conserve ou en mi-cuit). Il se prépare aussi cuit à la poêle, ou se laisse fondre sur une viande façon tournedos.

La recette inédite de Thierry Marx : le flan de foie gras

Ingrédients pour 8 personnes



400 g de foie gras cru, de la confiture de figues, 50 cl de crème, 50 cl de lait, 6 jaunes d’œufs, 6 œufs battus, sel, poivre, une demi tasse à café de Cognac ou une demi tasse à café de Porto.

Préparation

Préchauffer le four à 110° (thermostat 3). Porter à ébullition le lait et la crème, puis ajouter le foie gras coupé en cubes ; mixer. Ajouter les liqueurs au choix, le sel et le poivre, laisser tiédir. Ajouter les œufs entiers et les jaunes, puis mixer de nouveau pour que la préparation soit bien homogène. Verser dans des ramequins et cuire au four au bain-marie. Après cuisson, laisser refroidir les flans, et servir avec une salade de roquette.