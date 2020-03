L'histoire à la carte. L'année 1981 et le club sandwich

Club Sandwich (FOTOLIA)

1981, c'est l'arrivée de la gauche au pouvoir, une page politique qui se tourne. L'annonce de l'élection de François Mitterrand avait marqué un choc pour tous.

1981, un virage dans la société française

C'est aussi la cuisine minceur qui s'installe, le sacre des chefs signatures qui sortent des cuisines pour se montrer, les années fastes pour la restauration, mais aussi l'arrivée des premiers fast-foods.

Bref une date qui a marqué un virage dans la société française, et qui méritait qu'on s'y attarde.

Thierry Marx vous propose une recette de club sandwich

Ingrédients :

Pour cinq personnes : 10 tranches de pain de mie, 3 filets de blanc de volaille cuit, deux salades romaines, 5 tomates mondées, 100 g de mayonnaise, 10 œufs, 20 g de moutarde à l’ancienne, 3 feuilles de laitues, vinaigrette, sel et poivre.

Préparation :

Cuire les blancs de poulet. Les refroidir et trancher dans la longueur. Réaliser la mayonnaise. Tailler en brunoise les œufs durs. Monder les tomates avant de les couper en 4 et les épépiner. Tailler la romaine en julienne. Toaster le pain (blond).

Dressage :

Mélanger la mayonnaise à la salade et faire une ligne sur le pain de mie toasté. Déposer par dessus les tranches de blanc de volaille. Ajouter le mélange mayonnaise, brunoise d’œufs et moutarde à l’ancienne. Déposer les pétales de tomates. Assaisonner. Couper en triangle. Servir avec les feuilles de laitue, vinaigrette, tomate et bacon.