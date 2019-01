L'histoire à la carte. Honneur aux femmes chefs !

Annie Desvignes (RESTAURANT LA TOUR DU ROY)

Dans l'histoire de la gastronomie, les femmes sont souvent restées dans l'ombre.

La mère Brazier a été l'arbre qui cache la forêt

Ses deux fois 3 étoiles en 1933 lui ont valu une renommée mondiale et méritée mais avant elle, c'est sans doute la mère Filloux qui a été la fondatrice de la cuisine lyonnaise.

Dans le nord, Annie Desvignes a aussi été une des premières femmes chefs à obtenir deux étoiles, mais son nom a été oublié, alors qu'elle règne toujours sur les fourneaux de son restaurant à Vervins, dans l'Aisne.

Pour rendre hommage à ces femmes, et pour en raconter l'aventure, avec Thierry Marx nous avons invité la documentariste Vérane Frédiani, auteur du livre "Elles Cuisinent" (Hachette).

Et pour illustrer cette inventivité féminine en cuisine, on vous propose une recette de Fanny Rey :

Un tartare de légumes

Ingrédients pour quatre :

2 cœurs de fenouil, 2 courgettes, 2 pommes vertes, 1 branche de céleri, 200 g de fromage frais, sel, poivre moulu, 1 botte de ciboulette, ½ botte de menthe fraîche, ½ botte de coriandre, 1 trait de tabasco, jus de 2 citrons verts, ½ romaine en cote, 1 salade, 1 pain.

Préparation :

Laver tous les fruits et les légumes et les découper en petits dés séparément. Les rassembler ensuite dans un saladier et incorporer délicatement le fromage frais. Saler, poivrer, ajouter les herbes émincées puis rectifier l’assaisonnement avec le tabasco et le jus des citrons.

A déguster avec des feuilles de salades ou sur des tranches de pain grillé.