L'expérience Vendée Globe : Jour 9

Les foils, appendices de chaque coté de la coque, au dessus de l'eau, élèvent Linkedout (Pierre Bouras / TR Racing)

Latitude 5°42'Nord. Sur un fil imaginaire, pile au milieu de l'Atlantique entre Belem en Amazonie du Nord, et le Cap Africain des Palmes. Au coeur de l'océan, témpérature de l'air : 28 degrés, température de l'eau 27 degrés.

Sous ce soleil d'été, les pensées balnéaires sont loins. Linkedout a battu les records de vitesse. Sous les Alizés, l'autoroute du soleil portait bien son nom. Les micros de Molécule placés sur la coque captent le son mélodieux de la rencontre des foils avec les éléments naturels. A l'écouter, on dirait une harmonie, un chant, celui du grand large.Les foils, ce sont ces appendices qui sortent de chaque coté de la coque, bien visibles sur la photo avec leurs pointes orangées. Le bateau s'élève alors dans une posture christique pour voler au dessus de l'eau.

La matière carbone amplifie le son. "Un voilier, c'est bruyant, il faut souvent des boules Quiès" confie Thomas Ruyant, persuadé que l'audio, mieux que des face cam avec les smartphones sur les réseaux sociaux, raconte au plus près de la réalité, l'ambiance à bord en solitaire pendant un Vendée Globe et les conditions de navigation.

Voilà le passage redouté du pot au noir, cette zone de l'Équateur redoutée pour ces vents instables et ses coups de grain. Les vents du nord entrent en collision avec ceux du sud et en quelques secondes, la situation peut changer. Les nuages se forment et se déforment, les orages peuvent être dévastateurs. Pour l'heure, les conditions sont clémentes mais le Pot au Noir regorge de pièges qui incitent à la prudence. Passé ce tunnel, la tête de la course basculera dans l'Hémisphère Sud au large des côtes Brésiliennes quand l'arrière de la flotille peine toujours au sud des Canaries. Sebastien Destremeau sur Merci a croisé une famille de baleines, le spectacle était beau mais le skipper s'est tenu à distance pour éviter toute collision accidentelle avec un cétacé.

L'Expérience Vendée Globe

Voix et Son : Molécule

Mixage : Djaisan Taouss @Radio France

Rédaction en chef : Eric Valmir