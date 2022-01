Tinsley, le berger allemand devenu une petite star d'Internet après avoir sauvé son maître d'une mort certaine

Cela s'est passé aux États-Unis dans le New Hampshire, "un sauvetage incroyable" d'après les policiers. L'héroïne s'appelle Tinsley, c'est un berger allemand âgé de un an, et lundi 3 janvier au soir, des automobilistes ont appelé la police parce qu'elle errait dangereusement sur l'autoroute. Une patrouille est donc partie sur la quatre fois quatre voies et est tombée sur cette chienne, apeurée et inquiète. Les agents ont essayé de l'attraper mais la chienne s'est mise à reculer, et à les attendre, comme pour leur montrer quelque chose. Alors ils l'ont suivi, jusqu'à découvrir un point où le parapet séparant la route du ravin était totalement arraché.

This is Tinsley. She was in a car accident with her humans last night. She escaped the wreckage, got the attention of police, and led them all the way back to the site of the crash. Her humans are being treated and expected to survive. Tinsley is awarded our very rare… 15/10 pic.twitter.com/E3HRQf0sF3 — WeRateDogs® (@dog_rates) January 5, 2022

En levant leur lampe torche au-dessus du vide, les policiers découvrent un pick-up retourné sur le toit, l'habitacle écrasé. La chienne galope vers l'épave et se fige en aboyant : son maître et l'un de ses amis gisent juste à côté, tous les deux inconscients et en état d'hypothermie. Avec la neige, la route était partiellement verglacée et le conducteur a perdu le contrôle. A dix heures du soir, sans témoin et dans l'obscurité Tinsley était son seul espoir. "C'était comme un épisode de Lassie, mais en vrai, raconte un policier à la chaîne NBC. Sans elle, ils n'auraient jamais survécu au froid, elle leur a sauvé la vie." Les secours sont arrivés, les naufragés ont été emmenés à l'hôpital et Cam Laundry, le maître de Tinsley, parle d'un miracle, rendu possible par sa chienne "ange gardien".

En Croatie, un chien sauve son maître alpiniste

L'histoire qui a ému les réseaux sociaux, où sa photo est partagée et bombardée de j'aime par centaine de milliers. Pourtant, Tinsley n'est pas une exception. Il y a deux jours, en Croatie, un autre chien a utilisé une technique différente pour sauver un alpiniste d'un accident en montagne, il s'est couché de tout son long sur lui pour lui tenir chaud jusqu'à ce que les secours les trouvent, 13 heures après la chute.

Prijateljstvo i ljubav između čovjeka i psa ne poznaju granice. Spletom nesretnih okolnosti jučer popodne otklizali su zajedno niz padinu. Zajedno u sretnim i teškim trenucima, takav je život. North je prošao bez ozljeda, ali njegov prijatelj, mladi planinar nije bio te sreće. pic.twitter.com/t0Ptk7qXEn — Hrvatska GSS (@HrvatskaGSS) January 2, 2022

L'héroïsme canin n'est pas rare, mais on est régulièrement étonné par l'ingéniosité et le dévouement des bêtes, sans doute parce qu'on se croit toujours plus intelligent, qu'on n'imagine pas que d'autres que nous, humains, puissent résoudre des problèmes. À la fin, l'histoire de Tinsley nous met un peu face à nous-même, face à nos idées reçues, et représente bien plus que des j'aime sur internet.