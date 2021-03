Sur Twitter, le rappeur MC Hammer s'invite dans le débat philosophique en citant Michel Foucault ou Jean Baudrillard

Le rappeur MC Hammer en janvier 2020. (CINDY ORD / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP)

Un rappeur sacré philosophe, c’est comme ça qu’en parlent plusieurs journaux anglophones depuis ce week-end : "La philosophie a un nouveau champion" titre l’hebdomadaire britannique The Spectator, "Un rappeur réhabilite la pensée du philosophe Michel Foucault", précise The Times. De qui parle-t-on ? De MC Hammer, le rappeur qui a fait danser les boums des années 1990 avec son tube Can’t Touch This. Trente ans plus tard, il est toujours une petite célébrité, toujours producteur de musique, et suivi par 3,2 millions de personnes sur Twitter, plateforme sur laquelle il se plait ces derniers temps à partager ses lectures, ses pensées, ses fulgurances.

MC Hammer has encouraged his fans to read everyone from Nietzsche to Baudrillard, writes Hal Hobson https://t.co/8Y5scxoMiv — Spectator Life (@Spectator_LIFE) February 26, 2021

La semaine dernière, il a incité ses abonnés à lire un article paru dans la revue Nature sur la nécessité pour les scientifiques de s’intéresser à la philosophie des sciences. Autrement dit, s’interroger, s’étudier eux-mêmes : pourquoi se lancent-ils dans telles ou telles études, comment, et avec quels biais ? Suggestion à laquelle l’un de ses abonnés a répondu : "La philosophie ne fait que flirter avec des idées, alors que la science, elle, est un engagement pour la vérité." Grosse polémique… Ou plutôt grand n’importe quoi, a rétorqué le rappeur : "Vous nous fatiguez avec ce genre de raisonnement, écrit-il, d’autant qu’on ne va pas compter le nombre d’erreurs défendues par des scientifiques tout au long de l’histoire… Non. Il ne faut pas monter la science contre la philosophie, mais faire marcher les deux ensemble (...) quand on mesure quelque chose, on inclut celui qui mesure."

You bore us. If science is a “commitment to truth” shall we site all the historical non-truths perpetuated by scientists ? Of course not. It’s not science vs Philosophy ... It’s Science + Philosophy. Elevate your Thinking and Consciousness. When you measure include the measurer. https://t.co/hsZzHNwJ0M — MC HAMMER (@MCHammer) February 22, 2021

Pour étudier quelque chose, il faut aussi se demander qui étudie. Qui pose les questions, quelles questions et pourquoi. Ce qui est l’un des enseignements majeurs que nous a laissé Michel Foucault. Non seulement retrouver ça sur le compte d’un rappeur est assez inattendu, mais le retentissement qu’a eu ce tweet l’est encore plus : 80 000 likes, et des remerciements par milliers de la part d’étudiants, de professeurs, de chercheurs, d’écrivains. Comme si deux mondes, soudain, se rencontraient.

MC Hammer, lui, ne s’est pas arrêté là, multipliant les réflexions sur l’existence, l’être, et surtout l’intérêt pour tous, quel que soit son milieu, d’avoir une vie intellectuelle. Ainsi, une partie d’internet a découvert que le rap produit de la pensée grâce à MC Hammer. En même temps, n’était-ce pas évident ? Quand on sait depuis Nietzsche qu’il faut faire de la philosophie avec un marteau, et que "marteau" en anglais se dit "hammer" ?