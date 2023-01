Spécialisée dans le tourisme, une journaliste renonce à l’avion pour faire ses reportages et raconte l’expérience dans un livre

Helen Coffey, qui travaille pour "The Independent", a pris cette bonne résolution en janvier 2020 et l’a maintenue depuis. Elle raconte ses voyages en train, bus et ferry dans un livre, "Zéro altitude" et insiste sur le fait qu’arrêter l’avion a changé sa vision du tourisme.

Quel serait le comble pour un journaliste dont le métier est de faire découvrir le monde à ses lecteurs ? Et bien d'arrêter de prendre l’avion. Pas juste pour ses propres vacances, mais bien pour ses reportages. C’est une résolution surprenante, mais que Helen Coffey, qui signe les grands reportages de voyage dans le quotidien britannique The Independent, parvient à tenir depuis le 1er janvier 2020. Elle explique dans son livre Altitude zéro que l’idée s’est imposée à elle à force de lire son propre journal.

Fin 2019, elle s’est retrouvée de plus en plus mal à l’aise avec le fait de lire les articles de ses confrères sur l’urgence climatique, les gaz à effets de serre, les appels des scientifiques à sortir du pétrole, et en même temps continuer à faire ses reportages au bout du monde, à coup de vols long-courriers, reportages publiés dans le même journal, quelques pages plus loin. En 2020, arrêter était facile, la pandémie de Covid a cloué les avions du monde entier sur les tarmacs. Alors, Helen Coffey a décidé de maintenir sa bonne résolution pour 2021, puis 2022 et donc 2023. "Parce qu’entre temps, dit-elle dans une tribune publiée ce week-end, rien n’a changé, le trafic aérien retrouve son niveau d’avant la crise, et l’objectif de neutralité carbone d’ici à 2050 est loin d’être atteint, or quand on connait les chiffres, les projections, et surtout les conséquences, on ne peut plus faire comme si on ne savait pas."

"Un antidote à l'obsession du tout, tout de suite"

Elle a donc radicalement changé sa façon d’inviter ses lecteurs au voyage en faisant du trajet le sujet numéro un. Et elle raconte son périple en bateau pour aller en Espagne, son tour du pays en bus et en train, train qu’elle a pris pour rallier Zagreb en Croatie, Vienne en Autriche, Venise en Italie, ou encore Bruges. Dix heures de voyage, par exemple, le mois dernier pour atteindre les Alpes Suisses depuis Londres. Et puis, parfois, du vélo, un peu de marche, du co-voiturage... Un ferry même pour aller au Maroc.

En la lisant, on comprend que train, bateau, vélo changent le rapport au temps, à l’espace, aux paysages, "qu’ils sont, dit-elle, un antidote à l’obsession de tout avoir tout de suite et maintenant". Ou comment rendre finalement bien concrets les mots de Robert Louis Stevenson, l’auteur de l’Ile au Trésor : l’important n’est pas la destination, c’est le voyage.