Ray Cordeiro, le plus vieux DJ du monde, prend sa retraite après 72 ans de carrière

Ray Cordeiro, DJ sur une radio de Hong Kong vient d'arrêter sa carrière à l'âge de 96 ans. Photo prise dans les studios de la RTHK, le 2 juillet 2007. (SOUTH CHINA MORNING POST / SOUTH CHINA MORNING POST / GETTYIMAGES)

Ray Cordeiro est une véritable légende, un monument, une "institution" écrit même le South China Morning Post qui lui dédie son éditorial. Né en 1924 dans une famille portugaise installée dans la ville portuaire en 1900, il a aujourd’hui 96 ans et 72 ans de carrière, tout simplement un record, homologué d’ailleurs par le Guinness Book. Evidemment, il n’a pas commencé avec de la house ou de l’electro, il faut se remettre dans le contexte de l’époque : nous sommes dans les années 1945-1950, Hong Kong est une colonie britannique, petit îlot au milieu de la Chine communiste, et c’est l’un des rares endroits dans la région où l’on trouve des disques vinyles. "C’était les débuts du rock’n’roll, raconte Ray Cordeiro, j’avais 20 ans et j’adorais la musique, alors j’ai fait le tour de tous les clubs de jazz, je leur ai proposé de jouer des disques et c’est comme ça que je suis devenu populaire, mais c’était une autre époque ! On était avant Elvis Presley !" À l’époque, on ne disait pas "DJ", mais disc-jockey.

Je ne me suis pas rendu compte que ça faisait autant de temps que j’étais là, j’ai énormément de chance d’avoir pu faire ce que j’aimais, toute ma vie, mais voilà, il faut savoir s’arrêter Ray Cordeiro, recordman de longévité en tant que DJ sur la radio RTHK

Alors tous les soirs, il passe les tubes de Nat King Cole, des Drifters, de Tonny Benett, puis la radio publique RTHK lui propose de présenter une émission, de jouer tous les disques qu’il veut en invitant des artistes. Succès immédiat. Il accueille dans son studio tour à tour les Beatles, les Rolling Stones, Elton John, Ella Fitzgerald ou encore les Bee Gees. Et puis, au fil des décennies, nous voici en 2021. Et il en est lui-même surpris.

À dire vrai, c’est son médecin qui l’a convaincu. Plus fragile, moins endurant, fatigué de rendre l’antenne à une heure du matin. Dans la nuit de dimanche, il a donc passé son dernier disque, et est parti pour sa nouvelle vie de retraité, une vie qu’il décrit ainsi : des siestes, des après-midi entre amis à rire sans regarder l’horloge et à écouter de la musique, évidemment.