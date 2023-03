"Parfois tout bascule" : Ed Sheeran se confie sur sa lutte contre les addictions dans un documentaire sur les coulisses de son succès

Il est la star des années 2010, celui qui en dix ans a écrit des chansons pour à peu près tout le monde, de BTS à Justin Bieber en passant par Elton John. Ed Sheeran, 32 ans, 150 millions de disques vendus, quatre albums et un cinquième qui sort en mai, fait la une pour un documentaire sur sa vie, The sum of it all, qui sera disponible le 3 mai sur Disney+ et dans lequel il révèle comment il a vaincu son addiction à la drogue et aux alcools forts.

Des révélations surprenantes au premier abord, parce qu’Ed Sheeran, c’est l’incarnation du petit gars parfait, celui qui pourrait être notre ancien camarade de classe, notre témoin de mariage, le collègue sympa qui va toujours bien, bosseur et surtout simple, sans artifices ni faux-semblants, celui dont on ne se doute pas qu’au fond, ça ne va pas.

Or, comme il le dit lui-même, "parfois tout bascule." Il raconte que sa bascule à lui s’est faite en 2015, quand il était déjà au sommet de sa carrière. "J’avais 24 ans, explique-t-il au magazine Rolling Stone : "je faisais un festival, et en regardant mes amis, je me suis dit, si eux en prennent, il n’y a pas de raison que ça me fasse du mal à moi, et puis j’ai sombré, j’en ai pris chaque semaine, puis chaque jour, puis plusieurs fois par jour en mélangeant ça avec de l’alcool fort". Ed Sheeran refuse de préciser de quelle drogue il s’agit pour ne pas choquer ses enfants dans le futur, mais on devine que c’est plutôt blanc et plutôt de la poudre et qu’il a marié ça avec beaucoup de vodka.

Au bout de cinq ans, en 2020, c’est sa femme Cherry, enceinte de leur première fille, qui l’a mis face à lui-même. "Elle m’a dit, 'si je perds les eaux, est ce que tu veux vraiment que quelqu'un d’autre que toi me conduise à la maternité ?'" Et ça a été la phrase de déclic, celle à laquelle il s’est accroché pour arrêter et pouvoir deux mois plus tard prendre le volant et la conduire à l’hôpital. Grandir, apprivoiser ses failles, en pleurer parfois, en parler surtout, c’est ce que le chanteur s’est répété pour ne pas rechuter, même quand son meilleur ami Jamal est mort subitement l’an passé, même quand il a appris que sa femme était atteinte d’une tumeur maligne, même quand le sort l’a mis face à lui-même. "La vie est imprévisible, répète Ed Sheeran, tomber arrive à tout le monde, se relever aussi."