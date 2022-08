Neuf ans après un accident de la route, Joe Powell-Main va danser un ballet en fauteuil roulant

C’est une rareté dans le monde du ballet, Joseph Powell-Main danse soit sur ses béquilles soit en fauteuil roulant, et dans quelques jours, il interprétera le ballet The Sleepwalker (le Somnambule), au festival de danse de Greenwich en Angleterre. La concrétisation de ce pour quoi il se bat depuis près d’une décennie : convaincre que l’on peut danser différemment, que tout est une question de créativité et d’envie.

Joseph Powell-Main a 24 ans et il est né avec deux jambes fonctionnelles. À quatre ans, il a demandé à faire de la danse classique. L’exercice le passionne et il excelle, au point d’intégrer l’école du Royal Ballet à Londres, le plus prestigieux corps de ballet du Royaume-Uni. Il enchaîne les représentations, notamment Casse-Noisette et puis arrive une blessure. Puis une autre, et d’autres encore. Son corps ne supporte plus.

Join us from 26 August to 11 September for the free @GDIFestival!



As part of the festival Sleepwalker will be performed - an inclusive and emotionally charged duet, directed by @ACampbell_1 and choregraphed by Kristen McNally.



More info: https://t.co/7N5rMMp79n pic.twitter.com/HwqFzznyPL — Royal Opera House (@RoyalOperaHouse) July 14, 2022

À quatorze ans, il est opéré de la jambe gauche, mais il n’a pas le temps de se remettre : Joe Powell-Main est victime d’un accident de voiture, violent, terrible, qui lui vole sa motricité et son statut d’élève du Royal Ballet."J’avais quinze ans, explique-t-il au quotidien The Guardian, j’ai pensé que la danse n’était plus une option pour moi… que c’était totalement terminé. Et puis avec le temps, je me suis dit, pourquoi pas ? Pourquoi pas trouver le moyen de faire les choses autrement ?"

Sa mère a d’abord trouvé une compagnie de danse moderne spécialement dédiée aux personnes en fauteuil, puis il a recontacté ses anciens camarades du Royal Ballet, montant plusieurs petites performances, notamment après les Jeux paralympiques de Tokyo au retour des athlètes anglais.

En cette rentrée, il va plus loin puisqu’il va danser en fauteuil roulant avec lsabel Lubach du Royal Ballet. Tous deux racontent combien cet impératif fait évoluer la performance, combien le fauteuil ouvre de figures, de gestes, de dynamiques possibles, selon que Joseph Powell-Main le fait tournoyer, piler, glisser tout en guidant sa partenaire. "Ce que j’espère, dit-il, c’est défier les perceptions, lancer des conversations, et inspirer des opportunités pour d’autres danseurs, des danseurs aux capacités différentes."