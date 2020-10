Mrs Hinch, l’influenceuse britannique spécialiste du ménage sur Instagram dont le livre cartonne en librairie

Le livre de Mrs Hinch, "This is me", présenté sur le compte Instagram de l'influenceuse. Le 16 octobre 2020 (CAPTURE D'ECRAN INSTAGRAM)

Dans notre monde Instagramé, on les appelle les "cleanfluencers", les influenceurs du nettoyage, et la reine incontestée de ce créneau, c’est Mrs. Hinch. De son vrai nom Sophie Hinchliffe, cette Britannique vient de sortir son quatrième livre, This is me, et il cartonne dans les librairies en Grande-Bretagne : numéro un des ventes dès sa sortie, avec plus de 91 000 exemplaires vendus dès la première semaine, meilleur démarrage pour un livre en 2020 d’après le Daily Mail.

Mrs Hinch est une ancienne coiffeuse de 30 ans, suivie désormais par 3,8 millions d’abonnés et, qu’elle pose avec des éponges, du détergent ou des gants en caoutchouc, elle est toujours impeccable : coiffure parfaite, rouge à lèvres et mascara hollywoodiens, robes types "soirée d’avant couvre-feu", bien loin de ce qu’on porte en général quand on récure sa baignoire. Mais en même temps, c’est Instagram : l’image est primordiale, les photos doivent être parfaites.

Alors pourquoi ça marche, si ça a l’air si faux ? Eh bien parce qu’au départ, ce n’était pas comme ça. Au départ, c’était juste des conseils et astuces distillées par une Anglaise comme les autres, qui montrait son appartement où, comme dans tout appartement, il y a toujours quelque chose à nettoyer. Elle montrait l’avant, l’après, le tout accompagné de solutions pratiques, pas chères et surtout qui font du bien. Sur un ton feel good qui, au fur et à mesure, est devenu la clé du succès de Mrs Hinch.

Le ménage présenté comme philosophie positive

Pourtant en 2018, lorsqu’elle prend ses premières photos, c’est avant tout pour elle-même. Elle réalise que faire le ménage et lustrer méthodiquement ses carreaux l’aident à lutter contre l’anxiété et le stress, ce qu’elle commence progressivement à expliquer dans ses publications : le nettoyage, non seulement c’est gratifiant, mais surtout ça rend heureux.

Un mantra qui a rapidement convaincu un, puis deux, puis trois millions de fans. Sans doute parce que dans un monde où tout est instable, incertain et menaçant, avoir un "chez-soi" rangé et propre, cela rassure. Et puis parce que sur son compte Instagram, les internautes trouvent un lieu d’échange de conseils, d’entraide et de communication bienveillante, loin de toute polémique anxiogène. C’est ce que dit le succès de Mrs Hinch sur notre époque : ce que souhaite l’immense majorité, au fond, c’est la paix et l’harmonie. Et pas seulement à la maison.