L’étoile du jour revient à un héros belge

Youssef Kaddar, éducateur dans une maison de retraite à Molenbeek (Belgique). (CAPTURE D'ÉCRAN YOUTUBE)

Youssef Kaddar, 32 ans, a été reçu mercredi 2 septembre par sa majesté le roi Philippe de Belgique en tant que "héros de la lutte contre le coronavirus". Il n’est ni urgentiste, ni réanimateur mais son métier est vital : il est éducateur dans une maison de retraite à Molenbeek et, via l'opération #PleinD’espoir, les internautes l’ont désigné héros de la crise. À vrai dire, cinq autres citoyens belges ont eu l’honneur d’une audience royale, mais c’est lui, Youssef, qui fait la Une chez nos voisins.

Pour comprendre, il faut se remémorer l’ambiance qui régnait en mars : le confinement, la peur, et puis nos aînés en maison de retraite, privés de visite. C’était le cas dans l’établissement où travaille Youssef Kaddar, la résidence des Acacias, à Molenbeek. Chaque personne âgée était tenue de rester dans sa chambre, sans contact, ni sortie. Alors il a recréé le lien autrement. En organisant notamment des karaokés géants, la sono installée dehors, invitant chaque résident à ouvrir sa fenêtre pour chanter. Tout ça filmé et partagé sur Facebook. Il a l’habitude, ça fait des années qu’il poste des vidéos, mais là, effet "Covid", le nombre de like a très vite dépassé celui des résidents et se compte en dizaines de milliers. Pour des vidéos d’Ephad, c’est énorme. L’apothéose étant une vidéo croisée avec une autre maison de retraite au Québec, où résidents bruxellois et québécois chantent ensemble : près d'un million de vues. Dans un pays qui compte onze millions d’habitants.



Très vite, les médias se sont emparés du phénomène : de la RTBF au journal Le Soir, tous ont couru à la résidence des Acacias pour interviewer Youssef. Ça faisait du bien, c’était la preuve que, malgré le drame, malgré les morts, il y a de belles histoires. La Belgique a souri. Et puis, la peur s’est estompée, le confinement a pris fin et la routine est revenue. On a oublié Youssef, jusqu’à cette invitation au palais royal qui l’a remis, le temps d’un jour, à la Une des JT. Un jour, c’est court. Alors il l’a utilisé pour rappeler que "les maisons de retraite ne doivent pas être des mouroirs, que les personnes âgées ont envie de chanter, de danser, de s’amuser". De vivre. Covid ou pas. Sous-entendu "n’oubliez pas". Parce que c’est aussi ce que nous dit cette histoire : c’est que, parfois, malheureusement, on oublie un peu vite.