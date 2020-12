Les étoiles de 2020 : Paola et Michele, deux Italiens tombés amoureux pendant le premier confinement par balcons interposés

Paola et Michele se sont rencontrés grâce au... Covid-19. (CAPTURE D'ECRAN INSTAGRAM)

L’histoire se passe à Vérone, en Italie, la ville où Shakespeare a placé l’intrigue de Roméo et Juliette. Là aussi, il est question de balcon, et d’amour compliqué. Compliqué évidemment par l’épidémie de Covid-19 et par le confinement, strict, drastique, qui a démarré au mois de mars. Dès le 17, Paola Agnelli, 39 ans, avocate, et sa sœur, Lisa, décident de mettre un peu de vie dans le silence et interprètent We are the champions, au violon, depuis le balcon de leur appartement. C’est là que Michele d’Alpaos, 38 ans, informaticien posté sur le balcon d’en face remarque le sourire radieux de Paola. Très vite, il demande à ses voisins s’ils la connaissent, il finit par la trouver sur Instagram, s’abonne et se présente.

Une conversation commence, en messages privés, puis par SMS, jusqu’à des appels quotidiens. Tous les deux se découvrent des dizaines de points communs, même plat préféré, même orientation politique, même humour aussi : "S’il n’y avait pas eu le coronavirus, explique Michele, j’aurais peut-être croisé Paola dans un bar, mais je n’aurais pas osé l’aborder… Là, grâce à la distance, nous avons pu nous parler de nos vies, nos valeurs, de ce que nous sommes vraiment à l’intérieur."

Rencontre en mars, fiançailles en septembre, mariage en 2021

Parce que pendant des semaines, effectivement, les deux amoureux ne se sont pas approchés. Certes, Michele a déployé une banderole avec le nom de Paola sur son balcon, il lui a fait envoyer des fleurs et pendant la balade journalière autorisée, ils ont pu se voir, de loin, par portail de résidence interposé, mais pas de contact physique, rien. Jusqu’au déconfinement, et à leur première vraie rencontre le 4 mai : un coup de foudre immédiat qui a scellé pour de bon l’amour né à distance.

Sur Instagram et Facebook, les milliers d’italiens qui suivent le feuilleton depuis des semaines ont alors vu apparaître la mention "en couple", puis l’annonce de leur mariage à venir. En septembre, ils se sont fiancés et parlaient mariage lorsque la deuxième vague a tout stoppé. Qu’importe, tous les deux ont dit à CNN qu’ils comptent bien fonder une famille. Si le Covid le veut bien ! Mais leur histoire en est la preuve : l’amour, irrésistible, peut être bien plus fort qu’une pandémie.