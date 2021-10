Le chien Jasper, mascotte des soignants de la NHS en Angleterre, désigné animal de l’année 2021

Comme tous les ans, le Fonds international pour la protection des animaux (IFAW) récompense la petite bête jugée comme étant la plus méritante. L’heureux élu en 2021 s’appelle Jasper, honoré pour son soutien au personnel des hôpitaux du Lancashire en Angleterre.

Il a six ans, c’est un croisé caniche et cocker couleur crème-abricot. Normalement, il s’occupe des patients, principalement des victimes d’AVC et des personnes en fin de vie. Son propriétaire, David Anderson, l'a dressé spécialement pour prendre soin des malades, aller vers ceux qui pleurent, les réconforter, se laisser caresser, manipuler, faire ce qu’on appelle du soutien émotionnel. Jasper s’y attelait chaque semaine depuis des années. Et puis en 2020, le Covid-19 est arrivé, et le contact avec les patients lui a été interdit. Mais au bout de quelques semaines, ce sont les soignants qui ont demandé à le voir.

We're looking forward to presenting Jasper with his award tomorrow! Congratulations! https://t.co/BxrEtudZmD — ifaw United Kingdom (@IFAWUK) October 11, 2021

"Le rôle de Jasper, explique son maître au journal The Independent, ça a toujours été de faire sourire les gens et les aider à se sentir mieux. Or pendant la pandémie, alors que les personnels en première ligne donnaient tant, certains ont ressenti le besoin d’avoir un moment de pause avec lui, de complicité, de réconfort, avant de retourner au front." Il ajoute que des soignants lui ont confié avoir pleuré en prenant Jasper dans leurs bras. L’animal ne juge pas. Que l’on se balade avec lui ou que l’on reste simplement assis à profiter de l’instant, on peut lui montrer ses émotions, être soi-même, ça n’ouvre ni débat ni critique.

"Une source de lumière dans l’obscurité de la crise"

Depuis un an maintenant, le chien visite les personnels de la NHS, dont une partie est fatiguée, à bout de force, avec un sentiment d’abandon après de nombreux mois sous les applaudissements. Jasper ne fait pas de politique, il ne fait pas avancer les négociations sur le budget, les salaires, les congés, mais il peut se targuer d’avoir été ce qu’une infirmière appelle "une source de lumière dans l’obscurité de la crise, déclare-t-elle au Daily Mail. Celui qui nous permet de continuer quand nous pensons craquer." Mardi, il s’est donc vu remettre le prix de l’animal de l’année 2021, lors d’une cérémonie à la Chambre des Lords, devant une partie des 1 000 soignants qu’il a accompagné et accompagne encore. Jasper, ou l’histoire du chien qui apporte un peu d’humanité.