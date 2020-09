L'étoile du jour. La professeure Mélanie Lemaistre veut nous initier à la langue des signes

Mélanie Lemaistre, professeure au collège, diffuse des vidéos explicatives pour apprendre la langue des signes. (Compte Twitter Mélanie Lemaistre)

Mélanie Lemaistre est professeure au collège, et depuis sa naissance, il y a 25 ans, elle est sourde. "Sourde mais pas muette !", précise Mélanie Lemaistre qui veut justement en finir avec les idées reçues sur la surdité. Cela fait plusieurs années maintenant qu’elle poste des "tutos LSF", langue des signes française, sur Instagram, Youtube et Twitter, mais tout a basculé avec l’épidémie de coronavirus, et surtout l’apparition des masques, ennemis numéro 1 de celles et ceux qui lisent sur les lèvres.



Que faire pour y remédier, si ce n’est apprendre aux autres quelques signes utiles ? C’est ce qu’a fait Mélanie, dès le mois de mars, en s’astreignant à poster chaque jour sur Twitter une courte vidéo (20 secondes, pas beaucoup plus) dans laquelle elle montre comment signer trois mots, avec le mot-clé #3signesParJour.

j49, « salut ! Les 3 signes du jour sont : être d’accord, ne pas être d’accord et portable . Au revoir ! » pic.twitter.com/v7MssvGweF — MélanieDeaf ✨♌️ (@MelanieLmst) May 4, 2020

Tout y passe : les différents sports, les émotions, les signes astrologiques. C’est court, didactique, souriant, cela ne pouvait que marcher.

Le succès des vidéos pour apprendre à signer

Résultat : dès les premiers jours du confinement, son compte Twitter, @MelanieLmst, a vu son nombre d’abonnés exploser, et puis ça a continué cet été, avec le masque qui s’est définitivement imposé dans nos vies. 143 000 vues par exemple pour son tuto sur les gros mots (au passage, on voit ce qui nous passionne).

« Bonjour, les 3 signes d’aujourd’hui () sont : merde, fait chié et ta gueule. Merci, au revoir! » #3signesparjour pic.twitter.com/vWGSurVV6p — MélanieDeaf ✨♌️ (@MelanieLmst) August 19, 2020

Lundi dernier, Mélanie Lemaistre a repris le chemin de la salle des profs, elle est passée à cinq signes par semaine, toujours dans le même esprit : la volonté de transmettre, de populariser cette langue qu’elle a apprise sur le tard, à 16 ans, qui a changé sa vie et qui pourrait faire bien plus. Au lieu de s’attrister, par exemple, de la disparition de la bise et des poignées de main, elle propose qu’on se dise tous "bonjour" en LSF, parce que c’est plus élégant que le fameux check du coude. Et surtout "parce que ce n’est pas compliqué".

Mélanie Lemaistre est une optimiste, une positiviste devrait-on dire. Quand on lui demande quel est son signe préféré, elle répond "I love you", en langue des signes américaine. Ce n'est pas très pratique parce que ça ne se dit pas au premier venu, mais pour le symbole, qu’on soit sourd ou entendant, au fond, c’est encore ce qu’il y a de plus universel.