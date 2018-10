L'étoile du jour. Casque colonial, tenue safari... Melania Trump en Afrique, c'est un défilé de clichés

Melania Trump dans une voiture dans une réserve au Kenya, le 5 octobre 2018. (SAUL LOEB / AFP)

"L'Étoile du jour" est une première dame très discrète qui a accordé une série d'interviews à une télévision américaine : cette étoile c'est Melania Trump. C'est la chaîne ABC qui a décroché l'exclusivité, affichée sur un gros carton rouge en haut de l'écran. La scène se passe lors du premier voyage officiel de la First Lady en solo, sur le continent africain, dans quelques-uns de ces pays qualifiés de "pays de merde" par son cher époux, le président des Etats Unis, en l'occurrence le Ghana, le Malawi et le Kenya, avant de terminer par l'Egypte.

C'est "Tintine au Kenya"

Une visite qualifiée de diplomatique et d'humanitaire : visites dans des hôpitaux pour enfants, écoles, distribution d'ours en peluche, serrage de louches etc. Avec ce sens du style qui lui est très personnel, toujours légèrement à côté de la plaque, voire complètement, comme ces stilettos de 25 centimètres pour faire le tour des inondations au Texas. Une garde-robe africaine qui a d'ailleurs posé quelques questions sur la préparation des valises de Melania qui semble être inspirée directement par le visionnage en express de quelques films, Out of Africa, voire Tarzan, pour le casque colonial et les bottes cavalières au Kenya, Mort sur le Nil pour le costume d'homme avec cravate, et les chaussures bicolores à lacets piqué à l'évidence dans la malle cabine d'Hercule Poirot. Manquait plus que la saharienne d'Yves Saint Laurent. Il y a un épais mystère quand même.

Thank you Kenya pic.twitter.com/JrHncob8Qp — Melania Trump (@FLOTUS) 7 octobre 2018

Thank you Kenya pic.twitter.com/5FXP7Ki3Zw — Melania Trump (@FLOTUS) 8 octobre 2018

Thank you Egypt pic.twitter.com/7i0POn29XN — Melania Trump (@FLOTUS) 9 octobre 2018