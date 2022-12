L’emballage alimentaire comestible : comment ça fonctionne ?

Leur invention apporte une solution à un problème dont on parle quasiment tous les jours : la production exponentielle de déchets plastiques. Le Français Pierre Paslier et l’Espagnol Rodrigo Garcia, deux trentenaires, ont créé une alternative au plastique, une matière faite à base d’algues, à la fois résistante, malléable, entièrement biodégradable et même comestible puisqu’ils ont réussi à créer un emballage alimentaire mangeable. Leur concept s’appelle NotPla, comme Not Plastic, et il vient de recevoir le prix Earthshot, le prix de l’innovation écologique décerné par le prince William d’Angleterre pour promouvoir les inventions répondant à l’urgence climatique.

Ce n’est pas juste un prix honorifique puisque les lauréats se sont vu attribuer un million de livres sterling pour financer leur recherche. Une récompense que Pierre Paslier était loin d’envisager lorsqu’il s’est lancé il y a huit ans. Après avoir reçu son prix vendredi 2 décembre au soir à Boston, il a raconté la genèse de son invention, quand lui et Rodrigo Garcia étaient étudiants à l’Imperial College de Londres il y a huit ans, et que dans la cuisine de leur logement étudiant, ils ont multiplié les expériences pour trouver la matière miracle.

Tonight is the night! @EarthshotPrize we’ll be awarding the Winners of the Earthshot Prize 2022. As one of the fifteen finalists, we can't wait to celebrate incredible solutions to repair our planet! and discover who will be named as their Winners #EarthShotPrizeBoston2022 pic.twitter.com/dDPy4YKMol — Notpla (@notpla) December 2, 2022

A l’époque, Pierre Paslier fait un passage chez L’Oréal, au département de conception des bouteilles de shampoing en plastique, et l’expérience le choque. "Je me suis rendu compte que je voulais travailler sur les solutions plutôt que d’inventer de nouveaux déchets qui allaient finir dans la nature." Alors avec son camarade, ils cherchent. Ils testent toutes les matières naturelles possibles et s’arrêtent sur les algues, simples à trouver, à transformer, biodégradables et qui-plus-est comestibles. Pour le prouver, en 2014, ils se filment en train de manger une capsule d’eau qui fond dans la bouche.

Succès immédiat, la vidéo devient virale, les premiers financements arrivent et quelques mois plus tard ils s’installent dans un hangar à Londres où ils font pousser leurs algues, sans engrais, puis les transforment en emballages divers. Aujourd’hui, leurs capsules sont distribuées aux coureurs du marathon de Londres, leurs emballages sont utilisés par une plateforme de livraison de repas. Et tous deux insistent sur le fait que ce n’est pas un gadget, que l’on peut remplacer les emballages plastiques à grande échelle, gobelets, bouteilles, couvercles, films alimentaires, barquettes.