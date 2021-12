Kuttiyamma, écolière centenaire en Inde, vient de réaliser son rêve : apprendre à lire et à écrire

À 104 ans, Kuttiyamma a décroché en novembre son certificat de validation des savoirs de base : lire, écrire et compter. Elle est ainsi devenue la plus vieille personne à concourir et à obtenir le diplôme en Inde.

Son sourire fait la Une en cette mi-décembre, et pas seulement en Inde. Kuttiyamma, habitante de la région du Kerala dans le sud de l’Inde, a 104 ans. De quoi imaginer tous les évènements auxquels elle a assisté dans sa vie : historiques bien sûr, comme l’indépendance de l’Inde en 1947 alors qu’elle avait déjà presque 30 ans, mais aussi des changements sociétaux, notamment l’accès des femmes à l’éducation.

"Dans les années 1920 et dans le milieu pauvre dans lequel je suis née", explique Kuttiyamma au journal britannique The Guardian, "l’éducation pour les filles était impensable. Même les garçons arrêtaient d’apprendre à 9 ans. Mes parents étaient des paysans sans terre et ma tâche était de cuisiner, laver les vêtements et garder mes 11 frères et sœurs."

La plus âgée inscrite au concours

À 16 ans, ses parents l’ont mariée. Elle est restée dans le même village de Thiruvanchoor, a eu cinq enfants, puis s’est occupée de ses petits-enfants et enfin de ses arrière-petits-enfants. C’est avec eux que l’idée d’apprendre à lire et écrire lui est venue, parce qu'elle a "toujours voulu lire le journal". "J’ai toujours été curieuse de savoir ce qu’il se passait dans le monde et j’ai souvent regretté de ne pas pouvoir lire moi-même. J’étais obligée de demander à d’autres de me faire la lecture. Et puis, j’ai toujours voulu écrire au moins mon nom et mon adresse."

Alors, avec le soutien de sa voisine, institutrice, elle a suivi au printemps 2021 des cours du soir, pour apprendre à lire, écrire et compter. Au bout de quelques mois, elle s’est inscrite à l’examen général de validation des savoirs de base, devenant ainsi l’élève la plus âgée jamais inscrite au concours. En Inde, les élèves de primaire passent cet examen chaque année

Commele rapporte le Times of India, Kuttiyamma a décroché son certificat du premier coup : 89% de bonnes réponses en littérature et 100% en mathématiques. Une première, saluée par nombre de reportages, d’interviews et de portraits d’elle dans la presse indienne et bien au-delà : en Belgique, en Italie, en Angleterre, au Vietnam... Aujourd’hui, elle lit elle-même son journal, prend des notes et veut maintenant apprendre l’anglais parce que, "au fond, ça ne doit pas être si compliqué", dit-elle avec malice.