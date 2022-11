Iran : la célébration du but du joueur de beach soccer en soutien aux manifestantes saluée sur les réseaux sociaux

Ce week-end se tenait la finale de la Coupe intercontinentale de Beach Soccer à Dubaï, finale qui a vu s’affronter l’Iran et le Brésil. L’Iran a gagné deux buts à un, mais ce qui retient l’attention, ça n’est pas le résultat, c’est la façon dont Saeed Piramoun, l’attaquant qui a offert la victoire à son équipe a célébré son but. Il a mimé le fait de se couper les cheveux, en faisant les ciseaux avec ses doigts, le signe de protestation des femmes iraniennes contre le régime. L’image a été censurée en direct à la télévision iranienne, mais partout ailleurs la vidéo tourne en boucle, sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, TikTok, mais aussi sur toutes les grandes chaines internationales, de CNN à Al Jazeera.

#Iranian beach soccer team are 2022 Intercontinental Beach Soccer Cup champs after beating Brazil today in Dubai.



A player celebrates his goal by re-enacting the cutting of hair that women are doing in protest against the Islamic Republic. #IranRevolution #MahsaAmini #Iran pic.twitter.com/ALmcLhV4PV