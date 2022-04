Inondations en Afrique du Sud : Charlize Theron appelle ses abonnés Instagram à se mobiliser pour les victimes

L’actrice Charlize Theron a décidé d’utiliser sa notoriété pour les victimes des inondations en Afrique du Sud. Mardi19 avril, sur Instagram et Twitter, elle n’a pas publié un de ses habituels autoportraits d’actrice glamour, mais des photos des dégâts causés par les coulées de boue dans la région de KwaZulu-Natal, près de Durban : des maisons transformées en mikado de bois, des routes emportées, des villages dévastés.

"Ma terre natale traverse une épreuve extrêmement difficile, je sais que le monde souffre particulièrement en ce moment, et que l’on sollicite déjà beaucoup les citoyens du monde, mais la semaine dernière des inondations records ont touché la province de Durban, tuant 450 personnes, déplaçant des milliers d’autres (…) et ces familles ont désespérément besoin d’eau, de nourriture et d’abris."

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Charlize Theron (@charlizeafrica)

L’actrice ajoute avoir, avec sa fondation, créé un fonds spécialement et uniquement destiné aux associations locales, manière de rassurer ceux qui hésitent à donner par peur de voir leur argent détourné par des dirigeants corrompus.

Charlize Theron, 46 ans, a tout prévu, elle connaît la situation, elle est née et a grandi en Afrique du Sud. Avant de devenir l’héroïne de Mad Max: Fury Road et des pubs de parfum Dior, elle a été la fille de parents ouvriers du BTP qui ont monté leur entreprise de construction de route et de terrassement. Le décor de son enfance est un ballet d’engins de chantiers, pelleteuses, tractopelles et bulldozers dans la campagne sud-africaine. Le drame qui touche le pays et le travail de reconstruction qui l’attend lui parle donc à plus d’un titre.

Une actrice engagée depuis plus de 15 ans

Sachant qu’elle n’est pas une engagée de la dernière heure, loin de là. Entre deux plateaux de tournage, elle s’est toujours engagée, pour la prévention contre le Sida, contre les violences intrafamiliales, violences dont elle a été victime enfant, et depuis 2008 elle est aussi messagère de la paix des Nations unies, autant de choses qu’on ne voit pas sur les tapis rouges.

Et c’est peut-être précisément parce qu’on ne s’y attendait pas que l’appel a eu de l’effet : en quelques heures, le message de Charlize Theron a été diffusé par des dizaines de milliers de fans, les dons ont afflué. Et elle a réussi à mettre sous nos yeux la réalité qui se joue là-bas.