"I will always love you" : le directeur d’un lycée aux États-Unis chante du Whitney Houston lors d'une remise de diplômes

Marcus Grouse, directeur du lycée T. Wingate Andrews à High Point en Caroline du Nord chante un succès de Whitney Houston pour ses élèves. Capture d'écran du compte Twitter SoulRnB. (CAPTURE D'ECRAN)

Ça s’est passé début juin, à High Point (Caroline du Nord), lors du "Graduation Day", la traditionnelle célébration de fin des cours et du passage pour les élèves d’un grade au suivant. Il faut imaginer les milliers d’élèves du lycée T. Wingate Andrews, assis à un mètre les uns des autres dans un stade, en tenue de diplômés. Et face à eux, le directeur de l’établissement, le Dr Marcus Gause, qui monte à la tribune pour s’adresser à l’assemblée. L’année a été éprouvante, marquée par l’épidémie de Covid-19, certains ont perdu des proches, beaucoup se sont retrouvés en décrochage scolaire et ont dû se battre pour remonter la pente. Alors, plutôt que de faire un long discours, Marcus Gause a préféré chanter, chanter pour leur dire combien il les estime, combien il les aime.

In North Carolina, this principal stood at the podium on Graduation Day.



Instead of just a speech, he performed Whitney's "I Will Always Love You" to the entire graduating class.



Warning — It's the best seventy seconds you'll spend today...#Amazing pic.twitter.com/QC23Ol9SY1 — Goodable (@Goodable) June 9, 2021



Il choisit I Will Always Love You, le tube d’abord interprété par Dolly Parton puis par Whitney Houston. Une chanson dont les paroles disent : "J’espère que tous vos rêves deviendront réalité, j’espère que la vie vous traitera bien et sachez que je vous aimerai toujours". Sa prestation est non seulement parfaite vocalement, mais surtout pleine de sens.

Résultat : en quelques heures, elle fait le tour des réseaux sociaux, accumulant petits cœurs, pouces bleus, et commentaires élogieux. Plus d’un million de vues et un retentissement qui dépasse les attentes du premier concerné. "Tout ce que je me suis dit, explique-t-il à la chaîne locale Fox 8, c’est que les paroles étaient parfaites pour ce que je voulais transmettre à ces élèves, ma compassion pour ce qu’ils ont traversé et mon espoir pour leur futur."

Tous les jours, je m'attache à leur dire d’y croire, de croire en l’impossible, je leur dis que c'est à eux de changer le scénario, mais pour les convaincre, il faut aussi leur dire qu’on les aime Dr Marcus Gause, directeur de la T. Wingate Andrews High School à la chaîne Fox 8

Marcus Gause n’est pas juste bienveillant, c’est un directeur très investi. Il suffit de remonter les articles de presse de l’année écoulée pour trouver son nom dans des reportages sur la lutte contre le décrochage scolaire, l’encouragement à étudier, se dépasser. Il est allé lui-même chercher les lycéens découragés par la pandémie chez eux pour les convaincre de s’accrocher, il a aussi organisé des distributions de repas pour ceux dont les parents ont perdu leur travail avec la crise. "Je leur dis toujours d’y croire, dit-il, de croire en l’impossible, ils peuvent changer le scénario, mais pour ça il faut leur dire qu’on les aime". C’est positif, encourageant, inspirant. Et surtout, c’est juste, tout simplement.