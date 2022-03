Guerre en Ukraine : une petite fille fête ses 7 ans dans un camp de réfugiés, la vidéo vue dans le monde entier

C’était la semaine dernière dans le camp de Siret en Roumanie. Arina, arrivée la veille d’Ukraine avec sa mère, a soufflé la bougie de ses 7 ans. Ce sont les bénévoles qui ont organisé la petite fête et filmé la scène, une vidéo vue et partagée des dizaines de milliers de fois.

C’est une vidéo d’anniversaire comme il pourrait y en avoir tant d’autres, mais celle-ci a particulièrement touché les utilisateurs de Facebook et Twitter, parce que la petite fille en question, Arina, est Ukrainienne et qu’elle a fêté ses 7 ans dans un camp de réfugiés en Roumanie après avoir fui les bombardements en Ukraine.

Ce sont les bénévoles qui ont filmé la scène et qui ont organisé avec sa mère la petite fête d’anniversaire. À l’image, on voit donc Arina, sortir de la grande tente bleue où elle a été installée avec sa famille. Elle est impressionnée et visiblement toute contente d’entendre les bénévoles lui chanter "joyeux anniversaire". Tout le monde ne parle pas ukrainien, alors la petite assemblée chante en anglais "Happy birthday".

Workers and authorities at a refugee camp in Siret, Romania — where many Ukrainians have fled to — sing “Happy Birthday" to a 7-year-old girl. https://t.co/zOcPSGiw04 pic.twitter.com/URtoiqy6FI — CBS News (@CBSNews) March 4, 2022

L’un des bénévoles apporte un gâteau avec une bougie qu’Arina souffle en une fois avant de recevoir une peluche en cadeau. C’est la fin de la journée, il fait nuit, la neige tombe, et les flocons scintillent dans le faisceau des projecteurs qui mettent un peu de lumière sur ce camp. Ça s’est passé le jeudi 3 mars, à Siret, en Roumanie, à deux pas de la frontière avec l’Ukraine, un point de passage où chaque jour arrivent 2 000 réfugiés, des femmes surtout qui fuient avec leurs enfants et le peu de choses qu’elles ont pu emporter de leur vie.

Lorsque la mère d’Arina est arrivée, une psychologue l’a prise en charge, c’est à elle qu’en pleurant elle a confié que sa fille allait fêter ses 7 ans. La psychologue en a parlé à ses collègues bénévoles, et tous se sont organisés pour lui préparer une surprise. La mère a été mise dans la confidence, les uns ont apporté des ballons, des peluches, un autre la bougie du gâteau, un autre encore un petit chapeau pointu en carton rose.

"On se dit qu’au moins Arina a été heureuse quelques instants, écrivent les bénévoles sur leur page Facebook, et on espère maintenant que parmi les souvenirs qu’elle aura de cette période compliquée prévale celui-ci, où elle a ri avec nous."

La vidéo a été largement diffusée, de la chaîne Sky en Angleterre à CBS aux Etats-Unis, et on la retrouve partout sur les réseaux sociaux. Comme un encouragement, une preuve que la vie continue. Parce qu’elle continue, comme sur ces images très partagées aussi de couples qui se marient sous les bombes, ou d’enfants qui viennent au monde dans des abris souterrains. Comme un rappel qu'il y a des choses que les bombes n’arrêtent pas.