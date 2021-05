États-Unis : un épicier retrouve par hasard un ticket de loto gagnant à un million de dollars et le rend à sa propriétaire

C’est son visage à elle que l’on voit partout, mais sans son geste à lui, il n’y aurait pas d’histoire. L’histoire, c’est celle de Lea Fiega, une trentenaire américaine qui, il y a quelques semaines s’est acheté, comme tous les midis, un ticket de jeu à gratter dans une petite épicerie à Southwick, dans le Massachusetts, aux États-Unis.

L'épicerie est tenue par un couple d’immigrés indiens et leur fils Abhi Shah. Ils ont l’habitude de voir Lea Fiega, mais ce jour-là, elle était pressée. Alors elle a gratté, regardé rapidement le ticket, en a conclu qu’elle avait perdu. Elle l’a tendu à la caissière pour qu’elle le jette avant de filer au travail. Un ticket qui, comme tous les tickets perdants, a fini sur "la pile des tickets perdants à jeter".

Store owners found a $1 million lottery ticket thrown out. They reunited it with the customer who bought it. https://t.co/d49QRzVuDm