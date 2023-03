États-Unis : survivant d’une fusillade de masse, Trey Louis émeut le jury d’American Idol en chantant pour ses amis disparus

Ce jeune de 21 ans a chanté puis expliqué pourquoi il avait souhaité participer à l'émission. La fusillade dans son collège à Santa Fe avait fait 10 morts en 2010.

American Idol, c’est l’émission phare de télé-crochet aux États-Unis, le concours de chant qui a donné La Nouvelle Star en France. La 21e saison est en cours et, le 27 février, un jeune de 21 ans, habitant de Sante Fe au Nouveau Mexique, a tenté sa chance. Il s’appelle Trey Louis, il s’est présenté comme vendeur dans une boutique de matelas et il s’est lancé dans l’interprétation de Stone, une chanson du groupe de country Whiskey Myers.

>> Les fusillades de masse aux Etats-Unis sont de plus en plus fréquentes et les victimes de plus en plus nombreuses

Les paroles racontent un cœur trop lourd, des souvenirs durs à porter. L’interprétation de Trey Louis fait littéralement se lever le jury, composé de Lionel Richie et Katy Perry qui saluent la prestation, presque meilleure que l’original, et demande au candidat pourquoi il a voulu faire American Idol.

"Il y a bientôt cinq ans, répond Trey Louis, le 18 mai 2018, un homme armé est entré dans mon école à Santa Fe, j’étais en cours d’art plastique. Il a d’abord tiré dans la salle d’à côté, avant d’atteindre la nôtre et, ce jour-là, j’ai perdu beaucoup d’amis ; 8 camarades et 2 professeurs." Il explique l’impossibilité d’affronter l’après, la lutte contre des flots de négativité et dit que c’est pour ça qu’il chante, pour rendre hommage aux disparus et pour "apporter un peu de lumière".

Plus de 140 morts en 59 jours

Face à lui, l’un des jurés, Luke Brian, répond que sa prestation était parfaite, sa voix super. La chanteuse Katy Perry fond en larmes : "Non, ça n’est pas super ! Notre pays nous a trahis ! Tu devrais chanter parce que tu aimes la musique, pas parce que tu as perdu des amis et j’espère que ta présence ici va rappeler à tous ceux qui nous regardent qu’il est temps que cela change." Ainsi, en plein moment de divertissement et de légèreté a surgi la réalité, violente, atroce, des fusillades de masse, réalité qui meurtrit les États-Unis chaque année, un peu plus.

D'après les chiffres de l'association Gun VIolence Archive, depuis le 1er janvier 2023, autrement dit en 59 jours seulement, plus de 140 personnes sont mortes dans 94 fusillades. C’est plus que l’an dernier à la même date. Alors la séquence est reprise partout sur les réseaux sociaux, à la télé, dans la presse et Trey Louis est applaudi, loué, encouragé. Il promet de porter désormais son message le plus loin possible, au-delà de quelques minutes dans American Idol, au-delà d’un éphémère moment d’émotion.