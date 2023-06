Dua Lipa lance un club de lecture pour inciter ses fans à parler des livres qui les ont ému et échanger autrement

Son club de lecture s’appelle "Service95", et la chanteuse va l’utiliser chaque mois pour mettre en avant un roman, accompagné, lorsque c’est possible, d’un entretien avec l’auteur. Le but étant de suggérer que l’on peut se créer et entretenir des amitié en partageant ses lectures.

La Britannique Dua Lipa, 27 ans, est sur tous les fronts, elle signe la bande originale du film Barbie, elle vient de présenter une nouvelle collection Versace, elle prépare également son troisième album. Mais elle fait aussi parler d’elle parce qu’elle annonce la création d’un book club, un club de lecture, Service95, pour pouvoir partager avec ses fans ses romans préférés, recevoir en retour leurs suggestions et plus largement parler d’autres émotions que celles que procure la musique.

>> Son album "Future nostalgia" a apporté un air disco au confinement : la Londonienne Dua Lipa triomphe aux Brit Awards

"D’aussi loin que je me souvienne, écrit-elle sur Instagram, j’ai toujours eu un livre avec moi, où que j’aille, lire est une de mes plus grandes inspirations, d’où ce club de lecture, pour que nous puissions partager nos découvertes." Sur les photos de sa publication Instagram, on la voit petite fille, serrant un livre contre elle, puis plus récemment lisant Cent ans de solitude de Gabriel Garcia Marquez, ou bien l’Institut de Stephen King.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par DUA LIPA (@dualipa)

Dua Lipa lit dans son hôtel, en avion, au bord d’une crique, d’une piscine, dans un champ. Elle lit partout, quel que soit son emploi du temps et elle explique au Times que ce qui l’intéresse, c’est la construction de liens d’amitié, comment on créé avec quelqu’un d’autre une complicité intellectuelle, émotionnelle, comment on l’entretient aussi. Et pour elle, ça ne se fait pas qu’en s’envoyant des likes et des "j’aime". En clair, avec cette initiative, elle veut donner envie à ses fans de sortir de leur téléphone et de partager des émotions autrement.

Dua Lipa a plus de 88 millions d’abonnés et les messages tombent déjà sur son compte pour lui parler lecture. On lui demande ce qu’elle lit en ce moment, ce qui dernièrement l’a fait pleurer, ou rire, ou réfléchir. Et la chanteuse ne veut pas réduire ça à des échanges sur Instagram. La semaine dernière, elle a rencontré des détenues, membres du club de lecture d’une prison pour femmes, à Sutton dans la banlieue de Londres, expérience qu’elle entend renouveler, avec d’autres groupes de lectrices ou lecteurs. Le premier livre qu’elle va présenter sera le Booker Prize, Shuggie Bain de Douglas Stuart.