Du Pôle Nord au Pôle Sud en voiture électrique, le voyage inédit de 27 000 kilomètres d'un couple britannique

Jules Verne a raconté le tour du monde en ballon, Bertrand Piccard l’a fait en 2016 en planeur solaire avec Solar impulse. Les aventuriers britanniques, Chris et Julie Ramsey veulent, eux, tester, pousser à son maximum un autre mode de transport : une voiture électrique pour faire un voyage Pôle Nord - Pôle Sud.

Pour l'expédition Pole To Pole, le couple va donc partir cette semaine de la région du Nunavut, tout en haut du Canada, au Pôle Nord donc, pour descendre vers les États-Unis, rejoindre le Mexique, traverser toute l’Amérique Centrale, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, Panama, puis la Colombie, l’Equateur, le Pérou, le Chili et enfin l’Argentine, pour atteindre le Pôle Sud par la Terre de Feu.

