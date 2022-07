De jeunes diplômés offrent un hommage surprise à leur prof de maternelle à la retraite et la vidéo fait des millions de vues sur TikTok

À 70 ans passés, c’est peut-être la plus belle surprise de sa carrière, et en même temps, ça valait le coup d’attendre. Jan Pearson a enseigné pendant 38 ans dans la même école maternelle de la ville de Chesterton (Indiana), aux États-Unis. Il y a 13 ans, elle a pris sa retraite, posant pour une dernière photo de classe tout en souhaitant le meilleur à ses élèves de grande section. Des enfants qu’elle a visiblement beaucoup marqués, puisqu’en cette fin d’année scolaire, ils ont voulu lui faire une surprise. Le jour de leur remise de brevet de fin d’étude, l’équivalent du bac, ils ont contacté discrètement sa fille, pour organiser une visite et venir la remercier avec leur diplôme en main. Scène qui a été filmée et postée sur le réseau social TikTok.

On y voit la professeure à la retraite, tranquillement installée dans son jardin. Elle voit passer un groupe de diplômés avec leur toge et leur couvre-chef carré, des jeunes qu’elle salue par réflexe en leur criant "félicitations !", avant de réaliser qu’en fait ils viennent chez elle. Une première élève, Liz, pousse le portail et immédiatement, la professeure la reconnait et lui tombe dans les bras, puis un deuxième diplômé, puis trois, quatre, jusqu’à huit qu’elle salue chacun par leurs prénoms, avant de lancer très émue, "évidemment, il faut qu’on fasse une photo de classe."

Because most everything else sucks right now please check out this retired kindergarten teacher being surprised by her final graduating class… https://t.co/5pL5WGwaYi — Rex Chapman (@RexChapman) June 27, 2022

À peine publiée, la vidéo a été vue plus de sept millions de fois, commentée par des dizaines de milliers d’internautes, et elle a fini par être reprise par les grandes chaines de télé nationales comme ABC ou encore NBC, parce qu’elle parle effectivement à tout le monde. Si l’on se place du côté des élèves, parce qu’on a tous des souvenirs des profs qui nous ont accompagnés, et si l’on se place du côté de l’enseignante, parce que cette scène nous dit que rien n’est vain, qu’il faut parfois du temps pour voir éclore ce que l’on a semé, que toutes les graines ne germent pas tout de suite, mais que l’effort porte toujours ses fruits. Ici, c’est le sourire de ces enfants devenus adultes avec leurs diplômes en main, et leur reconnaissance infinie, la plus belle des récompenses pour tous ceux dont le métier est de transmettre.