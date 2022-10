Cyndi Lauper lance un fonds pour aider les femmes à accéder à l’IVG aux États-Unis

Le fonds s’appelle "Girls just wanna have fundamental rights", clin d’œil à son tube sorti en 1983 et repris dans les dites manifestations féministes.

"Girls just wanna have fun", "True Colors" ou "Time after time"… Cyndi Lauper est à l’origine de nombreux tubes mais elle est aussi depuis des dizaines d’années une artiste engagée. Mardi 11 octobre, elle a franchi une nouvelle étape en lançant un fonds d’aide à l’avortement aux États-Unis, pays où en juin la Cour Suprême a décidé de déléguer la gestion de ce droit aux États et donc de ne plus le garantir au niveau national. Depuis, 13 États sur 50 ont interdit l’IVG presque totalement, d’autres s’y préparent et Cyndi Lauper explique que, à 69 ans, elle ne pouvait pas rester sans rien faire. "C’est un sujet politique de citoyenneté, dit-elle au magazine People, ce qui devrait être l’objet d’une discussion privée, médicale, entre vous et votre médecin, devient une affaire gouvernementale, le gouvernement veut contrôler nos corps. Or si vous n’avez pas de contrôle sur votre propre corps, comment pouvez-vous être autre chose qu’une citoyenne de seconde zone ?"

Cyndi Lauper vise l’égalité des droits, elle l’a souvent dit. Déjà, en 1991, elle a écrit une chanson sur l’avortement. Depuis 30 ans, elle est de toutes les manifestations pour les droits des femmes. Ces dernières années, elle a entendu des jeunes dans les cortèges chanter "Girls just wanna have… fundamental rights" – les filles veulent juste avoir des droits fondamentaux – réinventant ainsi son tube de 1983.

Une chanson qui n’était, d'ailleurs, pas politique au départ mais ce sont les réactions aux paroles qui en ont fait un hymne féministe : "Parce que on me disait mais comment oser vous dire que les filles doivent s’amuser ?" Les filles doivent rester sages, ne pas crier, ne pas se décoiffer, ne pas avorter... Les filles ne sont pas libres de décider par elles-mêmes.

Quarante ans après, Cyndi Lauper lance donc cette aide financière "Girls just wanna have fundamental rights" pour soutenir les associations qui aident les femmes à accéder à l’IVG en toute sécurité : dans de vraies cliniques avec de vrais médecins, pas dans la clandestinité, pas comme avant, avec la mort au bout des aiguilles. Cyndi Lauper reste optimiste : "Je crois vraiment, non seulement, que l'on peut reconquérir notre droit de choisir mais que, un jour, nous obtiendrons l’égalité totale. C’est le défi de ma vie, l’égalité !"